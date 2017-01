Vindmåling ved Hadselfjorden

Bakgrunnen er at fergemannskapet som trafikkerer sambandet Melbu-Fiskebøl har ønsket slike målinger.

Vindmålerne vil være til sikkerhet for ferdselen i farvannet og de vil være tilgjengelig for allmenn bruk via nettsiden www.portwind.no, forteller havnesjef Lise Anette Jakobsen i en søknad til Kystverket, der havnevesenet ber om lov til å koble vindmåleren, som er strømdrevet, på eksisterende anlegg.

Vindmåleren på Melbu-siden kommer ytterst på innløpet og vest på moloen, mens det på Fiskebølsida monteres en måler øverst i ytterste lysmast ved fergeleiet.