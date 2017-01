Får ja til å sprenge fjell

I forbindelse med formannskapets samling i Hadsel neste uke har entreprenørfirmaet Alf Brekken AS fått ja fra administrasjonen i Hadsel kommune til å sprenge bort fjellmasser i forbindelse med at det skal settes opp en midlertidig brakkerigg.

Selskapet må avklare med kommunen beliggenhet i plan og høyde, sammen med andre formaliteter som søknader, tegninger, tillatelser og dokumentasjoner. Naboer og gjenboere er varslet, og det er ifølge kommunen ikke kommet inn klager.

Vesteraalens Avis har tidligere omtalt planene. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide og fremme et privat forslag til reguleringsplan som tilrettelegger for utvidelse av eksisterende administrasjonsbygg med verksted, etablering av oppstillingsplass for anleggsmaskiner og utelager, samt etablering av kaianlegg for levering og mottak av steinmasser og grus i forbindelse med anleggsdrift, er det opplyst.

Massetransport vil foregå over transportbånd fra fartøy, som fortøyes med baugen inn mot land, står det å lese i planene. I planene legges det ikke skjul på at konsekvenser for området kan være økt trafikk og støy. Støyreduserende tiltak i henhold til nasjonal forskrift vil bli vurdert, er det blitt opplyst.

Avisen fikk i juni i fjor bekymrede henvendelser fra naboer som frykter industristøy.