Sko på forskjellige underlag for å bygge opp stemning

- Kurset tar for seg hvordan vi kan ta opp og mikse lydeffekter for å heve lydbildet til en allerede skutt video.

Dette er noe som gjøres på alle store filmer på kinolerretet, og studentfilmer flest lider av dårlig lyd, så med dette skal vi lære hvordan vi kan heve filmene våre enda ett hakk, skriver kursholderne om kurset.



Kurset vil gå ut på at deltakerne filmer noen snutter de kjapt klipper sammen for så å finne ut hvordan en kan forbedre lydbildet drastisk ved å spille inn lydeffekter.



Som eksempel dra kursholderne frem:

- Sko på diverse underlag - for å bygge stemning rundt en skummel person.

- Å knekke selleri/spise et eple - for å ligne et ben som knekker.

- En vask som drypper - som i en skrekkfilm, for å gi en scene en ekkel følelse.



Kurset går av stabelen 4. februar på Hadsel videregående skole avdeling Hadsel.