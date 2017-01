Slipper å betale

Helseministeren med personlig hilsen til Stokmarknes-mannen Morten Amundsen Helseminister Bent Høie gjør helomvending etter å ha lest facebookmeldingen til Morten Amundsen fra Hadsel.

Morten Amundsen fra Stokmarknes besøkte Sykehusapotek Nord Bodø og fikk se hvordan de lager den medisinen han er blitt så avhengig av for å se. Medisinen, som altså lages i Bodø, sendes til Stokmarknes hver eneste uke, og takket være et Facebook-innlegg fikk Amundsens helseminister Bent Høie til å endre på noen retningslinjer som, om de ikke ble endret, ville medført at Amundsen måtte betale over 17000 kroner i året for å få medisinen tilsendt.

Nå slipper han å betale noe som helst, og denne ukes medisin hentet Morten Amundsen i Bodø og fikk samtidig se hvordan den lages.

- Jeg er imponert over hvor avansert dette er og over hvor nøye farmasøytene og apotekteknikerne jobber, sier Amundsen.

Den fjerde januar skrev Morten Amundsen på facebook:

Kjære Siv og Erna, jeg vil bare takke dere for julegaven som lå inni min ukentlige medisinforsendelse fra Sykhusapoteket i Bodø. Som dere ser vil frakten dere velger å belaste meg for koste meg kr. 17485 for 2017. Dette er penger som jeg hadde planlagt å bruke på flybilett og bryllup med min forlovede. Nå vet jeg ikke lenger hvordan det går med disse planene. I tillegg til mine plager velger dere altså å straffe meg økonomisk for at jeg har en kronisk lidelse, skrev Morten Amundsen.

Amundsen er plaget med øynene sine, og trenger derfor dyre medisiner. Plagene oppstod i 2010.

Journalist Tor Johannes Jensen i Bladet Vesterålen var blant de som oppdaget facebookmeldingen til Amundsen. Hans undersøkelser gjorde at helseminister Bent Høie ble gjort oppmerksom på saken, forteller Amundsen til VOL.

Dermed kom Høie med en personlig melding til Amundsen på stokmarknesmannens facebookside:

Jeg er lei meg for at du har havnet i en situasjon hvor du må betale store summer for å få nødvendige medisiner hjem til deg. Slik kan vi ikke ha det og dette var heller ikke intensjonen ved omlegging av fraktreduksjonen fra 1. januar. Tvert imot. raktreduksjonen skal skjerme pasienter som trenger hyppige og kostbare forsendelser av legemidler med spesialfrakt. Helse- og omsorgsdepartementet har vært i kontakt med Legemiddelverket, som forvalter ordningen med fraktreduksjon. I lys av din sak, vil Legemiddelverket endre retningslinjene slik at de blir i tråd med intensjonen. Jeg anbefaler at du nå tar kontakt med Sykehusapotek Nord i Bodø og anmoder de om å sende refusjonskrav til Legemiddelverket på vegne av deg, skrev ministeren.

Torsdag var Amundsen på kontroll ved sykehuset i Bodø. Der fikk han også flettet inn et besøk ved det hypermoderne sykehusapoteket som produserer hans viktige medisiner.

–Jeg er svært imponert over det jeg så der. Jeg fikk se hele arbeidsprosessen, fra de mottok arbeidsordren til jeg stod med medisinene i handa. Det er kort holdbarhet på disse medisinene, så derfor er det veldig greit at de produseres så nært som i Bodø, forklarer han til VOL.

–Jeg har fått bekreftelse på at jeg nå slipper å betale den dyre frakten på medisinene fra lederen ved apoteket. Jeg har dessuten fått forståelse av at jeg ikke er den eneste som har stått i denne problemstillingen med fraktkostnader. Dersom oppmerksomheten rundt denne saken har hjulpet også andre er jeg veldig glad for det, sier Amundsen.

Pengene som han nå slipper å betale for sine medisiner skal brukes til bryllup med sin forlovede.