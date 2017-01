Slutter som teknisk sjef

Hadsel kommune opplyser i en pressemelding at teknisk sjef, Mats Aas, fredag har sagt opp sin stilling i kommunen. Han begynner i stillingen som underdirektør ved Skatt Nords sortlandskontor 1. mai i år.

Ny jobb på Sortland

Endret familiesituasjon bidro til at Aas takket ja til ny jobb på Sortland, hvor han i dag bor.

– Jeg har i dag informert om min beslutning til ledelse og kolleger i kommunen, og vil fortsette ut oppsigelsestiden med mange spennende oppgaver. Jeg fått et jobbtilbud som både er spennende i seg selv, og som er bedre tilpasset min familiesituasjon privat, sier Aas.

Tap for kommunen

Rådmann Ola Morten Teigen sier i pressemeldingen at det er synd at kommunen nå mister Aas, og han takker for solid innsats over flere år.

– Jeg har blitt godt kjent med Mats i den tiden jeg har vært i kommunen, og han bidrar både faglig og sosialt på en veldig god måte i sektoren sin. Det er derfor synd at vi mister hans kapasitet, selv om jeg selvsagt må ta hans beslutning til etterretning. Mats har vært ryddig og profesjonell i denne prosessen, selv om jeg hadde håpet på et annet utfall i saken, sier Teigen.

– Vi må nå se på hvordan vi løser kabalen internt fra 1. mai, eventuelt i en overgangsfase, slik at vi sikrer fremdrift i de mange oppgaver som teknisk har til enhver tid i en utviklingsorientert kommune som vår, fortsetter Teigen.