Vil starte montessoriskole på Sandnes

- Foreningen Sandnes Montessoriskole ble etablert i januar 2017 og markerer organisering av det frivillige arbeidet med å beholde skoletilbudet på Søndre Langøy. Foreningen ønsker med dette å invitere unge og gamle til å tegne støttemedlemskap.

Slik åpner den nye foreningen som vil starte opp montessoriskole på Sandnes sitt åpne brev til Hadsels befolkning på hjemmesiden sin.

I samme brev ber de nå mulige støttespillere til å bidra med penger siden det er nødvendig med økonomisk startkapital for å starte en slik privat skole. Støttebidrag kan gis enten via frivillige støttebidrag eller et støttemedlemskap.

Fristen for et mulig støttebidrag er satt til 29. januar i år.



- Vi håper at flest mulig vil støtte denne saken som er viktig for bygdas samhold og vekst i fremtiden.

- Pengene skal benyttes til etablering og drift av skoletilbud på Sandnes i løpet av 2017 – 2019, eller avvikles slik at det kommer organisasjoner i bygda til gode i henhold til foreningsvedtektene, heter det i brevet som er undertegnet Sandnes FAU og Sandnes Montessoriskole.

Fra høsten 2017 legges ungdomstrinnet ned ved skolen. Dette har FAU reagert kraftig på.

I Norge er det nesten nitti montessoriskoler. Åse og Bleik i Andøy og Jennestad i Sortland er per i dag Vesterålens eneste. Det er også to montessoriskoler i Lofoten.

Vesteraalens Avis snakket i fjor med rektor på Jennestad Montessoriskole Håvard Torbergsen om de kunne anbefale Montessoriskole til Sandnes, svarte han.

– Ja, hvis de er engasjert og ønsker det i bygda. Og det må være godt gjennomtenkt. Det er ikke bare en lettvint måte for å beholde skolen, understreker Amundsen.

– Kan det også fungere for ungdomsskoleelever?

– Ja, men ikke bare for ungdomstrinnet. Hele skolen bør følge montessoripedagogikken.

Han gjorde oppmerksom på at også lærere ved montessoriskoler må ta videreutdanning.

– Lærere må gå for montessoripedagogikken. Så til syvende og sist er det en bedre lærerutdanning, påstår Torbergsen.

En montessoriskole er en privatskole og/eller barnehage som praktiserer undervisningen i henhold til pedagogiske prinsipper grunnlagt av den italienske legen Maria Montessori.

Pedagogikken er basert på barnas egenverdi, læring uten negative inntrykk, og at elevene selv skal søke etter kunnskap. Montessoriskolene er også kjent for sitt konkretiseringsmateriell for innlæring av matematikk, språk og andre fag. De har friheten til å jobbe med materiell i så store mengder som de vil; de kan enten fordype seg eller så kan de ta litt etter litt i små mengder.

Mest kjent fra montessoriskolen er Casa dei Bambini, som er pedagogikk som er mye brukt i barnehager og småskolen. Lokalene er innredet på barnas premisser med små stoler og bord.(Kilde: Wikipedia)