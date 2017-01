– Har du lyst til å opptre?

Det lyder oppfordringen fra arrangørene. Lørdag 18. februar arrangerer Hadsel Ungdomsråd Ungdommenes Kulturmønstring for kommunen. Ifølge Bladet Vesterålen er det så langt ingen påmeldte ungdommer mellom 13 og 20 år. Ungdomsrådet har nå bestemt seg for å forskyve påmeldingsfristen til 11. februar, i håp om at noen melder seg på. Deltakere kan foreta seg nesten hva som helst på scenen; synge, danse, foto, teater, spille instrument, video, og mye mer.

I Hadsel er det mange kreative ungdommer, og det skulle være rart om ingen av disse har lyst til å møte andre ungdommer for å vise hva man har fått til, og hva man kan få til sammen.

Senere i år blir det samling i Bodø for å konkurrere om en plass i landsfinalen i UKM. Fylkesmønstringen er fra 31. mars til 2. april. Hver kommune sender ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang rundt 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.