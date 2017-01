– Ikke bare en ren formalitet å få privatskole godkjent

Fredag kom pressemeldingen fra Sandnes montessoriskole om at man har etablert Sandnes montessoriskole. Nå ber om at at bygda stiller seg bak initiativet, blant annet ved å reise kapital. Håkon Østgård har skrevet under som styreleder for skolen, mens Veronica Vangen Evensen har skrevet under for Sandnes Foreldreutvalg (FAU).

Samle bygda

- Målet er å sikre barna i skolekretsen et 1-10 grunnskoletilbud som er styrt av foreldre og innbyggere i løpet av 2017-2019, heter det i pressmeldingen. VOL har forsøkt å hente inn mer informasjon om etableringen hos avsenderne, men hverken Østgård eller Vangen Evensen vil å uttale seg før folkemøte på Søndra Langøy er avholdt. Det skjer i februar.

– Vi vil informere foreldre og innbyggere på Langøya før vi sier noe mer om saken, sier Østgård.

Montessori er en privatskole som praktiserer undervisningen i henhold til pedagogisk prinsipper grunnlagt av den italienske legen Maria Montessori. I Norge er den nesten nitti montessoriskoler, hvorav tre av dem i Vesterålen; Åse og Bleik i Andøy og Jennestad i Sortland.

FAU på Sandnes og den nystartede foreningen Sandnes Montessoriskole: Vil starte montessoriskole på Sandnes Det er nå tatt initiativ til å starte montessoriskole på Sandnes.

Konsekvenser

Rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen, er ikke blitt informert om saken før pressemeldingen.

– Saken vil bli underlagt en grundig saksbehandling når den eventuelt kommer på vårt bord.

– Er det en ren formalitet å få en privatskole godkjent?

– Nei, det er nok ikke det. Kommunen må gjøre en selvstendig vurdering av saken, og det er eksempler på at kommuner har argumentert mot, og blitt hørt av staten, sier rådmannen.

I fjor var det ifølge Utdanningsdirektoratet fem søknader fra montessoriskoler som ble avslått, mens seks montessoriskoler ble godkjent.

– Vi flytter ikke ungdomstrinnet – I går besluttet foreldregruppa ved skolen at elevene i 8. og 9. klasse ikke skal flyttes til Stokmarknes skole, sier FAU-leder Veronica Vangen Evensen.

Godt samarbeid

I fjor høst besøkte VOL den tre år gamle montessoriskolen på Jennestad. Leder i foreldreutvalget på Jennestad, Lone Amundsen, anbefalte montessoriskole for Sandnes. Det gjør hun fortsatt.

– Det som er kjempeviktig er at bygda står samlet om dette. Det er krevende å starte opp en privat skole, men jeg tror ingen angrer på at det ble montessoriskole hos oss, sier hun.

Ifølge Amundsen stilte Sortland kommune seg først negativ til etablering av privatskole. Jennestad privatskolelag fikk likevel godkjenning av Utdanningsdirektoratet om å starte bygdeskole.

– Etter vi fikk godkjenning har vi hatt et godt samarbeid med kommunen. Etter hva jeg hører fra andre skoler er det ikke så enkelt overalt.

Stemte for flytting Flertallet i kommunestyret i Hadsel stemte torsdag for å flytte 8. og 9. trinn fra Sandnes til Stokmarknes.

– Er dere avhengig av et godt samarbeid med kommunen?

– Det er klart at vi kan drive skolen om det er et bra samarbeid eller ikke. Men det gjør det veldig mye enklere for alle parter om man har et godt samarbeid, understreker Amundsen. Hun mener det er et pluss for kommunen at det finnes et alternativt og bredere skoletilbud.

– I bygda ser vi at det er folk utenfra som kommer for å ha ungene på skolen her, fordi de ønsker montessori som et alternativ. Skolen gjør det mer attraktivt å flytte til bygda, sier Amundsen til VOL.