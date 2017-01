Forbrødring på nyttårskonsert

VOL var tilstede på den tradisjonsrike nyttårskonserten til korpset som til høsten fyller 65 år. Pantcho har altså dirigert korpset i hele 33 år. For det fortjener han ifølge korpsleder Inger Grete Jenssen en flott medalje. Selv er han ikke bombesikker på om det er 19. eller 20. året denne nyttårskonserten holdes.

Til tross for at konserten kjempet med VM-finalekamp i handball mellom Norge og Frankrike, var det det nesten fullt i Samfunnshuset på Melbu.

Melbu skolekorps hadde med gjester i form av Melbu drillkorps, Barnekoret fra Melbu skole og det snart ett år gamle Stokmarknes skolekorps.

Det ble en veldig trivelig stund for både musikanter og tilhørere. Audun Jakobsen (9) fra Stokmarknes og Adam Gratland (9) fra Melbu stilte begge opp som trommeslagere for henholdsvis Stokmarknes og Melbu skolekorps. Førstnevnte spilte sågar for begge to. Se intervjuet med de to.