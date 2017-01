Tord filmer hjemme

Melbuværing og filmtalentet Tord Theodor Olsen har mye på tapetet i disse dager. Nylig vant han debutantprisen Skårungen under årets Tromsø Internasjonale Filmfestival. Nå ser han frem til å ta med seg filmteamet og utstyret hjem til Vesterålen for å lage ny barnefilm.

– Dette er gulrota hver år; å få lov til å lage kortfilm, sier 28-åringen til VOL.

Eventyrlig for barna

Som regissør blir dette Olsens andre kortfilm for barn. Produksjonsselskapet bak filmen «Hermann» er Deadline Media på Sortland, med produsent Therese Korsvik Eliassen, i spissen.

Historien om Hermann handler om hvordan den 9 år gamle gutten forsøker å erobre nabojenta Pia med hjelp av bestefars nokså utdaterte triks. Filmen er satt i et vesterålsk landskap, og lover dermed eventyraktige og spektakulære omgivelser. Handlingen skal finne sted ute på landet, og de perfekte filmstedene skal finnes i løpet av våren. En skal derfor ikke se bort i fra at filmteamet plutselig banker på døra i håp om å forvandle huset ditt til en filmlocation i et par uker.

– Det er alltid et kostnadsspørsmål å frakte folk til Vesterålen, men målet er alltid å komme seg dit for å filme. Vesterålen er den fineste filmlocation på jord. Jeg tror at selv Hollywood hadde sprunget ned Vesterålen hvis de hadde hatt råd til det, sier Olsen.

Lite voksen

Tord Theodor Olsen har også skrevet nyfilmens manus, og utelukker ikke at opptakene tas i hjemkommunen Hadsel.

– Det ser ut til at du har fått smaken på barnefilmer. Hvorfor det?

– For min del synes jeg det er enklere å sette meg inn i et barns hode enn i et voksent. Kanskje er det for at jeg aldri ble helt voksen selv. Om noen år, når jeg har levd litt til og vært gjennom noen grusomme opplevelser, kan jeg skrive om dem, sier Olsen.

Etter planen skal opptakene starte i sommer.

– Vi er i en fase nå hvor vi henter inn ressurser og snakker med lokalt næringsliv i Hadsel og Vesterålen om de vil være med og hjelpe.

Vil brenne ned låve

For øvrig trenger de en liten låve eller sjå å brenne ned til innspillingen.

– Det er ikke så viktig hvor den er, så lenge vi kan brenne den ned med god samvittighet i løpet av sommeren. Den trenger ikke å se særlig bra ut, gjerne falleferdig, forklarer Olsen.

Samtidig roser han vesterålingene for sin velvillighet.

– Det som er interessant med Vesterålen, er at vi står så utrolig samlet. Når vi kommer hjem for å lage en film, har absolutt alle lyst til å bidra. Uansett hva man trenger, er det alltid noen som har det og hjelper. Det er noe vi i Vesterålen skal være veldig stolt over å ha, skryter melbuværingen.