Varslet utkobling for 213 abonnenter på Fleines

Lørdag kveld rykket brannvesenet ut til en ulmebrann i en kraftstolpe på Fleines i Hadsel. Det var Bladet Vesterålen som skrev om dette først.

Teknisk sjef hos Trollfjord, Robin Jakobsen forteller til VOL at så snart brannen ble slukket, begynte man arbeidet med å reparere stolpen for å få strømmen tilbake.

- Strømmen ble koblet ut klokken 23:00 og så fikk vi den på igjen klokken 02:00 etter å ha utført nødreperasjoner, forteller han til VOL.

Strømmen var så på plass frem til mandag morgen.

- Klokken 09:30 mandag morgen utførte vi en planlagt utkobling for 213 abonnenter. Vi er nødt til å sette inn en ny stolpe da den skadde er helt avbrent i toppen. Vi har et håp om å være ferdig med jobben i ett-tida, forteller han.

Vet dere noe mer om årsaken til brannen?

- Det har nok med vinden som har vært i det siste. Den kan ha ført til at linjer eller tråder har løsnet slik at dette har falt ned mot stolpen. Påfølgende jordfeil har da ført til høy overgangsmotstand som har gjort at det har begynt å ulme.

Slike ulmebranner er ikke uvanlig, spesielt etter perioder med mye vind.