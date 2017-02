Har samlet inn 109.806 kroner på fire dager til montessoriskole

Slik innleder FAU-leder ved Sandnes skole Veronica Vangen Evensen sin facebook-post på gruppa «Vern om skolen vår, Sandnes skole». For etter at FAU sammen med Foreningen Sandnes Montessoriskole før helga gikk ut med brev om at de ønsket å starte montessoriskole på Sandnes, har bidragene flommet inn.

Søknad til utdanningsdirektoratet må sendes inn innen 1. februar. Et av kriteriene for en slik søknad er en egenkapital på 100.000 kroner. Det målet ble altså nådd allerede mandag.

«For et engasjement, for en støtte, for et samhold og for en giverglede! Foreningen Sandnes Montessoriskole har fått støtte og bidrag fra nord til sør i Norges land, fra flere nabokommuner, fra hele Hadsel og ikke minst søndre Langøya. Privatpersoner, lag og foreninger – tuuuusen hjertelig takk til hver og en av dere!!», skriver Vangen Evensen på Facebook.

Mandag kveld hadde Sandnes FAU et møte. Der besluttet de at de vil støtte det videre arbeidet for å opprette en montessoriskole på Sandnes.

Hverken Østgård eller Vangen Evensen vil uttale seg til media før etter et folkemøte om planene for montessoriskole i februar. Nøyaktig dato for møtet er ikke satt.

– Ikke bare en ren formalitet å få privatskole godkjent Selv om initiativtakerne bak Sandnes montessoriskole klarer å stable på beina både økonomi og organisasjon er det likevel ikke bare en ren formalitet å få etablert et nytt skoletilbud i bygda.

Ifølge Bladet Vesterålen har både privatpersoner, lag og foreninger bidratt med mye. Stålbrott har bidratt med 20.000 kroner alene.

– Vi mener det er viktig at vi klarer å holde en skole på denne sida. Det er her vi henter idrettsutøverne, fra fotballspillere til langrennsløpere. Den dagen vi mister skolen og alle drar til Stokmarknes, kan vi også bare legge ned, sier Leder i IL Stålbrott, Knut Joakimsen.

Montessori er en privatskole som praktiserer undervisningen i henhold til pedagogisk prinsipper grunnlagt av den italienske legen Maria Montessori. I Norge er den nesten nitti montessoriskoler, hvorav tre av dem i Vesterålen; Åse og Bleik i Andøy og Jennestad i Sortland.

Det er mange krav som må oppfylles for å starte en privatskole i Norge.

I fjor var det ifølge Utdanningsdirektoratet fem søknader fra montessoriskoler som ble avslått, mens seks montessoriskoler ble godkjent.

