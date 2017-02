- Takket være dyktige ansatte får vi det til

- Det går greit, men jeg skal ikke si det går som en drøm, sier Johnsen da VOL spør hvordan det har gått å kombinere to stillinger i kjølvannet av at Jon Lauvland Pettersen sluttet høsten 2016.

- Det er hard jobbing og evnen til å holde tunga rett i munnen som gjør at vi får dette til å gå. Det sammen med dyktige ansatte som virkelig står på fører til at vi klarer å få dette til, sier han.

Han legger ikke skjul på at det har vært utfordrende.

- Vi har lagt bak oss ei turbulent tid, men til tross for det har vi klart å levere gode kinotall. Det har krevd mye jobb, men takket være innstillingen til de ansatte har dette gått bra.

Mye av årsaken til at det går mener han også har med å gjøre med erfaring.

- Jeg har på mange måter kinosjefjobben i fingerspissene. Jeg har jobbet med det over lengre tid og i dag foregår booking av filmer på et litt annet vis enn tidligere. Alt er digitalisert og dermed er det mindre tidkrevende.

Det er også bra for kulturhussjefsjobben er helt ny.

- Jeg driver fortsatt å setter meg inn i rollen, men takket være at jeg har dyktige folk rundt meg så går dette rundt. Vi klarer å utføre oppgavene, men det er ikke tvil om at det er hektisk. Jeg er innstilt på at dette er for en periode, så får vi se hva styret kommer frem til på sikt, sier Johnsen.

Tror på balanse i 2017 Fungerende daglig leder Ketil Johnsen og styreleder Lars Rask orienterte under torsdagens kommunestyremøte om tingenes tilstand i Hurtigrutens Hus.

- Om styret nå sier at «Ketil, du må fortsette», hva sier du da?

- Det er umulig for meg å ta stilling til nå. Om det skjer så må jeg sette meg ned å tenkte på det og ta stilling til det om det skjer. Det er ikke en problemstilling før styret behandler det. Siden jeg ble konstituert har jeg fokusert på at jeg skal klare å føre driften videre slik at styret kan stake ut kursen videre. Det er veldig viktig å være klar over rollene her.