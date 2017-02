Etter at kommunestyret i desember vedtok en ny skolebruksplan som i realiteten fører til at ungdomsskoletrinnet ved Sandnes skole fra høsten 2017 flyttes til Stokmarknes skole, ba Rødt, Venstre og Fremskrittspartiet i Hadsel om en lovlighetskontroll av prosessen og vedtaket. Den kontrollen er nå ferdigstilt.

- Konklusjonen er at vi har gjennomført en lovlig prosess og et lovlig vedtak, sier rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen.

Fredag morgen hadde han, spesialrådgiver Hans Christian Haakonsen og oppvekstsjef Torbjørn Lappegard invitert pressen til et møte hvor de gikk gjennom lovlighetskontrollen. Den er blant annet et dokument på femten sider som går gjennom prosessen fra formannskapet på tampen av 2015 ba administrasjonen utrede en skolebruksplan, via en planprosess våren og sommeren 2016 til et vedtak forelå i kommunestyret 15. desember i fjor.

- Vi har gjort en grundig prosess. Det er kjempeviktig i en slik lovlighetskontroll. En skal se i alle kriker og kroker etter eventuelle feil som er begått. Det er vi trygge på at vi ikke har gjort og det viser denne lovlighetskontrollen med sikkerhet, sier Haakonsen.

Les hele lovlighetskontrollen her.

I sin klage hevdet klagerne at det var gjort saksbehandlingsfeil på følgende punkter:

Medvirkning: I planprogrammet for skolebruksbplanen sto det at Utdanningsforbundet skulle delta. Ifølge klagerne hadde dette ikke forekommet.

Ikke hørt: Klagerne hevdet også at sentrale tillitsvalgte ikke hadde blitt hørt slik plan og bygningsloven etter deres mening krever. De mente at skolebruksplanen hadde blitt til i en administrativ prosess i strid med god forvaltningsskikk.

Skolegrenser: Klagerne hevdet det også hadde blitt gjort endringer på skolekretsgrenser mot lovverket. De mente at det krevdes full konsekvensutredning ifølge Justisdepartementets veileder, Forskriftsarbeid for kommuner, fremgår det at en her krever full konsekvensutredning, minimum to måneders høring og behandling i kommunestyret. Deretter kan så prosessen begynne, med enkeltvedtak om flytting av hver elev.

Kommunens lovlighetskontroll kan du lese i sin helhet på Hadsel kommunes hjemmesider. (Ekstern link.)

I sin lovlighetskontroll tilbakeviser kommunen de tre punktene klagerne kommer med kategorisk.

Medvirkning: I lovlighetskontrollen kommer det frem at medvirkningen pålagt i planprogrammet kun er delvis fulgt, men at dette ikke medfører noe lovbrudd. Det konkluderes med at medvirkning ikke har skjedd fullt ut slik som tenkt i planprogrammet selv om rådmannen har invitert til slikt. Dette er ikke et direkte brudd på plan og bygningsloven ifølge rådmannen fordi loven i stor grad legger opp til kommunen å bestemme graden av medvirkning og

Ifølge Oppvekstsjef Torbjørn Lappegard ble Utdanningsforbundet bedt med i prosessen, men de kunne ikke stille av forskjellige årsaker.

- De ble bedt med, men på grunn av arbeidspress, ble dette utsatt. Da vi nærmet oss slutten på prosessen måtte vi få i lande prosessen og dermed ble de ikke med.

Ifølge rådmann Teigen ble dette opplyst for formannskapet.

- De ble opplyst om dette. Om de hadde sagt at saken måtte ut til behandling igjen på grunn av dette, ville vi måttet gjøre det. Da formannskapet godkjente prosessen som var gjort var dette en bekreftelse av at jobben var gjort etter deres krav.

Ikke hørt: Det kan ikke påvises saksbehandlingsfeil, heller ikke noen som har virket

bestemmende for vedtakets innhold. Hva angår påstand om at innspill ikke er besvart eller drøftet tilbakevises dette.

Innspill er behandlet tematisk i saksfremlegg.

- Det er i slike prosesser slik at det kommer inn mange innspill. Vi besvarer aldri slike innspill, de legges ved i høringsdokumentene. Alle vil ikke legges ved. Dette er fordi det ofte vil være slik at mange innspill er tematisk like. Derfor deles de opp tematisk og legges ved i høringsdokumentene, forteller Teigen.

Skolegrenser: I klagen om at det er gjort endringer på skolegrensene mot lovverket avvises dette.

I lovlighetskontrollen heter det:

«I andre punktum står at kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i

kommunen sogner til, altså at her KAN gis saksbehandlingsregler, det stilles ikke krav om det slik det fremstilles i lovlighetskravet. Det er viktig å være klar over at loven gir kommunen rett til å velge om den vil benytte sin lovbestemte adgang til å utarbeide forskrifter om skolekretsgrenser. Noen kommuner har valgt ikke å gi forskrifter om skolekretsgrenser, mens andre derimot har valgt å gi forskrifter om skolekretsgrenser.»

Klagerne mente også at kommunen ikke hadde tatt hensyn til Hovedavtalen under prosessen. Her påpekes det at dette ikke heller er en rettsregel.

- Eventuelt brudd på denne kan derfor ikke betegnes som lovbrudd og følgelig er den ikke, etter rådmannens oppfatning, gjenstand for lovlighetskontroll sådan i medhold av kommunelovens paragraf 59, opplyser Teigen.

Ved en lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig, er truffet av noen som har myndighet til å treffe en slik avgjørelse og er blitt til på lovlig måte.

Ved gjennomgang av saken konkluderer rådmannen med at avgjørelsen kommunestyret gjorde ved sluttbehandlingen av skolebruksplanen var innholdsmessig lovlig ved at her ikke kan påvises brudd på gjeldende lover. At den var besluttet av kommunestyret som hadde myndighet til slikt etter plan- og bygningsloven og at den var blitt til på lovlig måte.

«Det kan hevdes at hovedavtalen ikke er fulgt fullt ut – men dette er ikke ulovlig i forhold til rettsreglene da hovedavtalen er et avtaleverk der partene binder seg. Her kan man i stedet snakke om eventuelt brudd på avtaleverket, uten at dette har relevans i en lovlighetskontroll.», heter det i dokumentet.

Saken skal opp i kommunestyret torsdag 9. februar. Om kommunestyret opprettholder vedtaket, blir dokumentet sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.