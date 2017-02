- Det er utrolig hvor mye en kan forbedre en film med god lyd

Hadselværing Martin Ask Eriksen: Klippet promovideo for Kygo Hadselværing Martin Ask Eriksen har travle dager for tiden. I tillegg til å jobbe med produksjonen til Paradise Hotel, har han klippet promovideo for Kygo.

Erik Treimann og Martin Ask Eriksen er begge tidligere elever ved medielinja ved Hadsel. Lørdag holdt de kurs i lyd på film for ti deltakere i lokalene til medielinja ved Hadsel vgs.

- Kurset går ut på at vi lærer bort hvordan opptak og redigering av lyd kan drastisk forbedre en video, sier Martin Ask Eriksen.

Etter at deltakerne hadde laget en plot, dro de ut i to grupper og produserte en video. Så skulle de fjerne all lyd for så og legge på lyd som de selv tok opp.

Fellesnevneren for dagen var kål.

- Kål er et fint bilde på noe som kan brukes til å lage god lyd. En kan ved å knase litt på den simulere bein som brekker, eller noen som blir slått i ansiktet, forklarer Ask Eriksen.

De to kursholderne er erfarne innen faget.

Erik Treimann jobber på en Kvelertak-video, gjør visuals for Kvelertak, High as a kite og Karpe Diem til sine konserter fremover.

Martin Ask Eriksen har nettopp begynt å jobbe på sin tredje sesong som visuell designer på Paradise Hotell.