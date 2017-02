Robertsen tilbake i MIL

Robertsen sa til mediene i fjor høst at det ikke var aktuelt å fortsette i Melbo etter at klubben rykket ned til 4. divisjon.

I november ble det offentliggjort at han i januar ville gå til Bodø-klubben Junkeren. Onsdag sier Melbo IL på sine Facebook-sider at Robertsen er tilbake i klubben, og har signert en toårskontrakt.

- På grunn av familiære årsaker blir Erlend værende hos oss. Vi må berømme vårt gode samarbeid med IK Junkeren og trener Joachim Kildal for at dette gikk i orden, sier trener Thomas Rønning på klubbens Facebook-sider.

- Som spiller har Erlend gode holdninger og ferdigheter som vil ha stor betydning for å klare våre målsettinger for sesongen 2017. Å få han tilbake i troppen betyr mye for hele klubben. Vi ønsker han velkommen hjem, sier Rønning.