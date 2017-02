- Kan dette føre til at posisjonen gjør om vedtaket om nedleggelse på Sandnes?

Økonomiansvarlig Tommy Løveng Hansen i Hadsel kommune: - Det blir ikke ROBEK En gladnyhet for Hadsel. Det blir ikke ROBEK for Hadsel kommune etter 2016.

Dette etter at økonomisjefen orienterte om at Hadsel ikke havner på ROBEK etter 2016.

- Hvert eneste år legger administrasjonen frem negative tall når budsjettet skal behandles. Så kommer det til første møte året etter så er det et positivt bilde. Jeg lurer på om at i lys av et positivt regnskap med et mindreforbruk på 1. million i 2016, vil posisjonen revurdere nedleggelsen av ungdomstrinnet på Sandnes?

Dette skapte litt temperatur i salen. Ordfører Siv Aasvik henvendte seg til rådmann Ola Morten Teigen.

Lovlighetskontroll av skolebruksplan i Hadsel: – Konklusjonen er at vi har gjennomført en lovlig prosess Hadsel kommune har gjennomført en lovlighetskontroll av vedtaket om ny skolebruksplan i Hadsel.

- Hvor mange prommille ut fra omsetningen er mindreforbruket på?

Etter litt regning gikk rådmannen på talerstolen.

- Det som er utfordrende er at overskuddet er lite i forhold til omsetningen, og det er et skjørt bilde. Det er pluss, men utfordringen er at det på drifta ikke er i balanse, men ekstraordinære ting på inntekter som redder oss i 2016.

Råmannen orienterte også at Teknisk beregningsutvalg mener at overskuddet skal ligge på en til to prosent for å ha en

FAU på Sandnes og den nystartede foreningen Sandnes Montessoriskole: Vil starte montessoriskole på Sandnes Det er nå tatt initiativ til å starte montessoriskole på Sandnes.

buffer å gå på.

Etter dette ble orienteringen fra økonomisjefen tatt til etterretning.