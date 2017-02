Melbo har signert med Stokmarknes-keeper

Dagen etter at Melbo IL gikk ut med nyheten om at Erlend Robertsen er tilbake i klubben, kommer meldingen om at de også har signert med en ny keeper. De forsterker nå laget med Stokmarknes-spiller Jarle Jakobsen.

- Jarle er en flott gutt med gode ferdigheter. Å få to kvalitetskeepere i troppen er essensielt for å opprette kvaliteten vi ønsker, og han kan utfordre Martin (Brun red.anm.) i en keeperduell. Vi er veldig glade for at Jarle vil komme til oss, og takker samtidig Stokmarknes-trener Kristian Røsnes Hansen for et godt samarbeid, sier Melbo-trener Thomas Rønning i en pressemelding.