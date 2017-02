Opposisjonen klarte ikke å sikre omkamp om skolebruksplanen

Administrasjonen kunngjorde i forrige uke at de mener at prosessen rundt ny skolebruksplan ble lovlig gjennomført. Torsdag var den oppe i kommunestyret.

Rådmann Ola Morten Teigen gikk i kommunestyret gjennom administrasjonens vurdering. Konklusjonen er at kommunen har gjennomført en lovlig prosess.

Les om redegjørelsen fra administrasjonen

Les kommunens sakspapirer

Representanten Anders Samuelsen, Frp, satte fram følgende forslag på vegne av Frp, V, MOS og R:

«Hadsel kommunestyre vedtar å behandle skolebruksplanen på nytt. Dette på bakgrunn av manglende medvirkning i planprosessen. I forkant av ny behandling skal medvirkning sikres i samsvar med inngåtte avtaler.»

Også Høyre har sagt fra talerstol at de støtter dette forslaget.

Saken pågår fortsatt og vedtak er foreløpig ikke tatt.

Foreløpig er det ene forslaget rådmannens hvor frikjennelsen av administrasjonens prosess rundt skolebruksplanen blir sendt til fylkesmannen. Det andre forslaget er altså det fra opposisjonen.

Under voteringen gikk rårmannen sitt forslag gjennom. Forslaget fra Frp, V, MOS og R fikk kun ti stemmer og falt.

Dermed blir lovlighetskontrollen sendt videre til Fylkesmannen for vurdering.

Jan Steffensen i MOS etter positivt regnskap i Hadsel: - Kan dette føre til at posisjonen gjør om vedtaket om nedleggelse på Sandnes? Jan Steffensen brukte anledningen i kommunestyret torsdag å rette et lite stikk til posisjonen.

Etter rådmannens redegjørelse og en lunsj, ble det åpnet for innlegg fra kommunestyret.

Geir Jørgensen (Rødt) var ikke fornøyd med prosessen.

- Det er jeg som har ført denne klagen i pennen sammen med venstre og Frp. Vi har et ansvar for folk og en ombudsfunksjon i samfunnet. Sjeldnere har det vært tydelig at funksjonen har vært viktig da en opplever bortforklaring av dårlige prosesser som her i dag. Vi kan ikke ta debatt med administrasjon fra talerstol, men registrerer at rådmannens orientering til oss er å gi oss klagerne medhold at denne prosessen har vært under enhver kritikk, sa Jørgensen og fortsatte:

- Så er det et spørsmål om den er ulovlig. Det er et spørsmål som fylkesmannen skal vurdere. Det er helt nødvendig å få uhildet vurdering. Vi skal leve med denne planen de neste tiåra. Derfor er det helt åpenbart at noen voksne kan gripe inn. Her er det en hel skolekrets som føler de ikke har blitt hørt i en prosess som er så viktig for dem og også for fagfolkene vi har i Hadsel. Vi må minne om at det er 18 årsverk som skal ut av skolen i denne prosessen.

Til slutt gikk han til angrep på posisjonens brutte valgløfter.

- Vi har en posisjon som gikk til valg på at det skulle kjøres gode prosesser og at skolestrukturen skulle bevares. Spent på å høre fra posisjonen hva de sier om denne saken.

SV fornøyd

Per Atle Bayner (SV) var på sin side fornøyd med prosessen og rådmannens vurdering av lovligheten.

- SV har ikke gått til valg på å opprettholde skolestrukturen. Rådmannen har sagt prosessen var gjort på en lovlig måte. Det er i denne saken gjort en grundig og omfattende prosess. Få saker som er blitt så grundig utredet før et vedtak. KS-advokatene er enig i den vurderingen rådmannen har gjort. Jeg forholder meg til rådmannens konklusjon i denne saken.

Anders Samuelsen (Frp) undret seg etter Bayners innlegg.

- Har ikke SV undertegnet samarbeidsavtalen med de andre i posisjonen?

Geir Jørgensen (Rødt) fulgte opp med nok en replikk.

- Jeg må spørre Bayner om dette er godt nok. Planprogrammet blir vedtatt i kommunen. Det viser den veien kommunen skal gå før en politisk beslutning. Her fremgår det fra rådmannens orientering at planprogrammet ikke er fulgt. Da er spørsmålet om dette er godt nok, eller at en bare er innenfor lovens rammer.

Per Atle Bayner svarte til de to replikkene.

- Ja SV er fornøyd med prosessen som er gjort. Til Samuelsen, ja SV har skrevet under på samarbeidsavtalen. Kritikken var at vi gikk til valg på å bevare skolestrukturen. Vi gikk til valg på at vi skulle se på den.

- Dårlige prosesser

Jan Steffensen (MOS) gikk så på talerstolen. Han gikk til angrep på prosessene i kommunen.

- Det vi diskuterer er lovlighet og prosesser. Vi har fått en grundig redegjørelse om lokaldemokratiske prinsipper og medvirkning. Jeg er litt bekymret. Det går på forholdet mellom politikk og administrasjon. Vi må spørre oss hvilke muligheter vi har til innvirkning på å gjennomføre det vi gikk til valg på. Sist formannskap behandlet vi enkle forvaltningssaker og ingen politikk. Det bekymrer meg. En kan spørre seg hvordan den politiske muligheten for innflytelse har vært? I Hadsel føler jeg at administrasjonen planlegger og vi politikerne driver med enkle forvaltningssaker. Det syns jeg vi skal stoppe opp og tenke på.

- Hadsel Ap følte seg nødt fra lovnader om å bevare skolestruktur til å legge ned ungdomstrinnet på Sandnes. Dette for at det var sperret for alternative muligheter. Det gjør det vanskelig for oss politikere å utføre vårt oppdrag. Vil at posisjonen skal gjøre det at vi kommer inn i prosessene på et tidligere tidspunkt. Vi må gjøre noe for å få lokaldemokratiet til å funke på en bedre måte slik at vi får gjennomført planer på en bedre måte.

- Interessant og nyttig

Finn Sture Hultgren (Ap) var fornøyd med prosessene som er kjørt i saken.

- Jeg syns den gjennomgangen av saken har vært interessant og nyttig. Jeg har lært en hel del om skolesektoren. Vil takke de som har tatt opp saken. Jeg har ei annen virkelighetsoppfatning av prosessen enn Steffensen og Jørgensen. Jeg har fulgt saken fra start. Det som jeg har merket meg i denne saken er at for det første at lokaldemokratiet har fungert fantastisk. Folk har fått innspill på mange områder. Jeg har aldri sett så mange innspill som i denne saken. Men så misforstår folk at ei høring fører til at de som sender inn forslag skal bli hørt. Slik er det ikke. Vi skal ta innspillene opp til vurdering og så er det vi som politikere som skal ta avgjørelsen, sa Hultgren.

Anders Samuelsen spurte så om han mente at befolkningen på Sandnes lider av en kollektiv misopfatning om dette med høring.

Hultgren svarte.

- Nei, men folk må ikke tro at politikerne er døve, selv om de ikke får svar fra oss politikere på sine innspill.

Villadsen tok selvkritikk

Gro Marit Villadsen (Ap) tok selvkritikk da hun inntok talerstolen.

- Administrasjonen har konkludert at prosessen var lovlig. Men tillit er viktig i en slik prosess. Det innrømmes at en ikke har gitt god nok innflytelse. Vi politikere burde vært mer våken i prosessen. For manglende medvirkning kan virke som et forsøk på å hindre medvirkning i prosessen. Vedtaket er fattet på lovlig vis. Noen av oss fikk det ikke som vi vil. Men hva nå. Jeg forventer at dette er siste gang manglende medvirkning er på dagsordenen,.

Ivar Fredriksen (Høyre) konkluderte at han skammet seg over vedtaket gjort 15. desember.

- Dette er ingen enkel sak. Til Villadsen vil jeg si at jeg også er imponert over engasjementet. Til posisjonen vil jeg si, det er ingen skam å snu. La det samtidig være helt klart. Vedtaket av 15. desember skammer jeg og Hadsel Høyre oss over. Vi mente dette var helt unødvendig, også økonomisk. Vi viste også i vårt budsjett at det er mulig å opprettholde skolen på Sandnes.

Så gikk han over på lovligheten.

- Selv om vi er uenig i det som skjedde, ser vi ikke at dette kan være et ikke lovlig fattet vedtak. Skulle gjerne sett at det var ulovlig, men det er det ikke.

Camilla Skog Rodal (Frp)

- Administrasjonen innrømmer at tillitsvalgte ikke har fått være med. En sier Utdanningsforbundet ikke har vært med av flere grunner. Andre organisasjoner har stilt seg til rådighet, men fikk ikke være med. Hva med de ansatte? Når ble de i skolene lokalt invitert inn? Det vi får høre er at de er blitt fortalt, ikke drøftet med. Hvordan definerer rådmannen drøfting, spurt Rodal.

- I lovlighetskontrollen heter det at vi i Hadsel ikke har skolekretsgrenser. Hvorfor er det da fare for avslag på søknader om å bytte skolekrets i Hadsel kommune? Mener man at det er å ikke praktisere skolekretsgrense?

Rådmannen svarte.

- Det er ikke sendt ut enkeltvedtak til elevene i påvente av behandlingen i dag. Basert på rådene vi har fått utenfra har vi en relativt avklart sitasjon fra Fylkesmannen og kan sende ut. Hadsel kommune har vedtak om skolekretsgrenser, men ikke en forskrift. Det er to alternativer det ene er med forskrift, det andre gjennom vedtak som vi gjorde i skolebruksplanen og i andre vedtak i kommunen. Jeg ble bedt om å definere "drøfte". Den praktiske gjennomføringen er at vi i normaltilfeller skal legge frem drøftingsforslaget fjorten dager før. Da sender vi ut et forslag om det så tidlig som mulig. sender ut forslaget og går gjennom det. Så er det opp til arbeidsgiver å ta tilbakemeldingene til følge, eller gå videre. Det er ikke ei avstemming. Det er arbeidsgiver som bestemmer.

Oppvekstsjef Thorbjørn Lappegard klargjorde Utdanningsforbundet sin deltakelse i planprosessen.

- Vi skulle helt klart involvert dem, det er riktig. Men det ble slik av flere årsaker og det må vi ta på vår kappe, uansett hva som er årsaken. Ingen ble avvist for å bli med i prosessen.

- Ser hva som fungerer

Arne Ivar Mikalsen (Venstre)

- I 2007 ytret jeg meg om skolestruktur og ble skjelt ut. Ideelt sett vil vi ha skoler over alt. Det er ikke sikkert en kan det. Jeg har sagt det jeg mener i alle år, Venstre har ikke tjent på det, men en ser hva som fungerer, sa han.

Kurt Jenssen (Sp) var kritisk til kritikken.

- Vi må huske at de som kritiserer prosessen var med på hele prosessen. Da blir det litt rart å kritisere prosessen de har vært en del av.

Geir Jørgensen fra Hadsel Rødt inntok så talerstolen på nytt.

- Norske kommuner har stor frihet til å gjøre mye dumt. Forutsetningen er at de har gjort det riktig. Det har vi hatt oppe til diskusjon i dag og jeg har ikke blitt mer trygg på at prosessen mot endelig skolebruksplan blitt gjort rett. Så merker jeg meg at Ap kommer opp og takker for innspillene, at prosessen ikke var god nok, men samtidig sier man at den likevel er lovlig og at det derfor bare er å opprettholde vedtaket.

Så ble det nok en gang gruppemøter.

Gro Marit Villadsen (Ap) uttalte etter gruppemøtene følgende.

- Ville vært fint å behandlet den på nytt, men har vi da et gyldig budsjett?

Rådmannen svarte.

- Budsjettet vil være gyldig, men det er noen forutsetninger som blir endret. Den praktiske konsekvensen er at man har en skolestruktur som om saken ikke er ferdig innen skolestart 2017, må vi iverksette budsjettet. Det vil si at vi må starte flytting av elever. For å unngå det må en eventuelt gå inn på saldering av budsjettet.

Debatterer videre

Siv Aasvik satte så strek etter at et siste innlegg skulle få slippe til.

Geir Jørgensen spurte så hva en økonomisk konsekvens av en montessorietablering på Sandnes var. Han kom også med skyts mot posisjonen.

- Denne prosessen viser at den politiske makta beskytter den administrative makta. Det er også slik at det har foregått ulovligheter, sa han.

Etter dette ble det et gruppeledermøte da Siv Aasvik følte Jørgensen kom med så sterke anklager mot administrasjonen at en måtte vurdere å kjøre debatten videre.

Da kommunestyret startet igjen sa Aasvik.

- Jobben min er at alle skal komme til ordet. Vi ble enige om at posisjonen får gi en replikk til Geir Jørgensen og at det fra nå av er enige om at det er mulig å tegne seg på replikk etter strek er satt.

Gro Marit Villadsen sa så.

- Hva mente Rødt med at den politiske makta beskytter den administrative makta og hva mente Rødt med at det har foregått ulovligheter?

Geir Jørgensen svarte.

- Ja, jeg sa det. Du hørte helt rett. Den politiske makta beskytter den administrative makta. Det står jeg ved. Den ene etter den andre fra Ap kommer opp og beklager en dårlig prosess, men likevel gjennomfører resultatet av denne dårlige prosessen. I forhold til det med ulovligheter så er den lovlighetskontrollen vi har utfordret på er ikke en mistillit til rådmannen, men til prosessen.