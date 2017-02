- Reduksjonen i Sortland kan føre til alvorlige hendelser i Hadsel

Helse- og omsorgssjef Marion Celius uttrykte bekymring over kuttene i ambulansetjenesten i Vesterålen.

Aasvik møtte nordlandsbenken Hadselordfører Siv Aasvik møtte de nordnorske politikerne på Stortinget mandag.

- Kuttene har ikke ført til alvorlige hendelser i Hadsel, men det er hekt klart mulighet for at det kan det, fortalte Celius under en orientering under kommunestyret i Hadsel torsdag.

I Hadsel har kuttene ført til at leger oftere har måtte dra ut på besøk til pasienter og at pasienter har måtte vente.

Tidligere har nummer to-ambulansen i Sortland betjent Innlandet i Hadsel da det er kortere å kjøre fra Sortland til Innlandet. Nå er den beredskapen svekket.

- Lege fra Sortland ble ofte med ambulansen til Innlandet om det krevdes. Det vil de sjeldent kunne gjøre i dag da Sortland i så tilfelle vil Sortland være uten lege og ambulanse.

Celius sa også at kuttene kunne få enda større ringvirkninger.

- Det er ikke en isolert sortlandsutfordring. Bil to på Sortland har alltid hatt en støttefunksjon mot de andre bilene i andre kommuner ved større hendelser. Det kan derfor like godt bli Hadsel som rammes av kuttene i Sortland, sa Celius og fortsatte.

Ambulansesjef Jan-Ove Edvardsen og Klinikksjef for Prehospital klinikk Harald Stordahl ved NLSH: - Samtidighetskonflikter er en del av hverdagen i akuttmedisin Ambulansesjef Jan-Ove Edvardsen og Klinikksjef for Prehospital klinikk, Harald Stordahl sier de følger med på situasjonen med ambulanser og responstid i Vesterålen, men hevder Vesterålen har en god og forsvarlig beredskap.

- Sortland og Hadsel også det tettest befolkede områdene i Vesterålen med stor trafikk mellom kommunene. Dermed er begge kommunene utsatt trafikkulykker, noe som også stiller reduksjonen i et negativt lys.

Hadsel har to biler i dag, den ene en dagbil. Denne skal reduseres ytterliggere.

- Fra den dagen det realiseres, vil beredskapen bli enda dårligere i Hadsel, sa Celius.

Videre sa hun at den nye bilen med plass til to bårer og implementeringen av de såkalte hvite bilene, et privat selskap som frakter pasienter som ikke er så syke at de trenger helsepersonell, ikke er tilstrekkelig for å dekke inn kuttene.

– Nordlandssykehuset prioriterer penger foran pasienter Sortlending Christian Torseth går hardt ut mot Nordlandssykehuset og deres prioriteringer i et innlegg på VOL. – De prioriterer penger foran pasienter, sier Torseth.

Siv Aasvik orienterte at ambulansesituasjonen har vært diskutert i arbeidsutvalget i Regionrådet.

- I januar enig om at vi skal følge situasjonen nøye og kartlegge situasjonen før vi gjør noe. Vi skal så ta det opp i neste møte i slutten av februar og i begynnelsen av mars. Vi kommer til å samle fakta og så vil vi ta det opp med Nordlandssykehuset når de kommer på besøk i slutten av mars.

Stig Sørmo i Senterpartiet mente fra talerstolen at Hadsel måtte vedta en uttalelse og sende til

Hadsel kommunestyre ser med uro at Nordlandssykehuset har tatt ambulanse to i Sortland ut av drift. Den har vært viktig for den totale beredskapen i Vesterålen. Hadsel kommunestyre ber Nordlandssykehuset revurdere vedtaket og omgående sette den andre ambulansen i Sortland i drift.

Gruppelederne møtes i løpet av møtet for å diskutere om uttalelsen skal sendes nå, eller om den skal avventes til mer fakta er innhentet og samordnes med Regionrådet.