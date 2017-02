Tilbake til Stokmarknes

Før jul ble det kjent at Kristian Røsnes Hansen er ny fotballtrener for A-laget til Stokmarknes. Samtidig varsles det at klubben er lei av tilværelsen i femtedivisjon, og ønsker en mer seriøs satsing for å få opp kvaliteten. Hansen er et kjent navn i det vesterålske fotballmiljøet etter å ha stått i mål for blant andre Sortland, Morild, Skedsmo og Ullern.

Kunnskapsrik

Hansen drev i sin tid også en lokal fotballblogg med en annen fotballprofil, Stein-Magne Pedersen, i samarbeid med VOL. Skadeplager gjør at Røsnes Hansen er på vei ut av keeperburet, og heller ønsker å satse som fotballtrener. Mats Reiertsen har opplevd familieforøkelse, og har for lenge siden varslet at han trengte avløsning.

Fotballbrødre

Nå ryktes det at to fotballbrødre Bergvik er kommet til enighet med moderklubben Stokmarknes, og at de dermed blir å finne i rødt fra sesongstart. Robin Bergvik (24) er tilbake på fotballbanen for alvor, og nå kan det se ut til at også lillebror Mathias (18) er det. Storebror Rolf (26) flytter tilbake til heimplassen, men skadeplager gjør det tvilsomt at han blir den tredje bergvikingen på A-laget. Mandag presenterer klubben offisielt sine to nyeste spillere. Bergvikbrødrene er begge raske og offensive spillere, som vil kunne bidra positivt både på og utenfor banen.