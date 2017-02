Vedtok endringer i sentrumsplanen – ut på seks nye uker med høring

Sentrumsplanen var torsdag oppe til behandling i kommunestyret. Her kom det frem tre forslag til endring i innstillingen fra rådmannen:

- Hadsel Fremskrittsparti foreslo å få inn i planen etablering av bensinpumpe for båter ved gjestebrygge i Stokmarknes sentrum.

- Hadsel Venstre ville ha inn i planen at det skulle legges opp til ladestasjoner for el-biler i sentrum.

- Hadsel Høyre ville forlenge delen av Markedsgata som var enveiskjørt.

Alle forslagene ble vedtatt sammen med rådmannens forslag. Dette fører til at sentrumsplanen må ut på ny høring i seks uker.

Les planen her.

Gikk gjennom planen

Etter at spesialrådgiver i kommunen Hans Christian Haakonsen hadde gått gjennom planene før det ble åpnet for spørsmål.

Anders Samuelsen spurte om hvorfor det var så vanskelig å sikre ny bensinpumpe ved Markedsbrygga, han kom også med et konkret forslag.

Les planen her.

Ronny Gabrielsen Frp antydet at denne planen kun gagnet en viss del av kommunen og siktet til at bilførende hurtigbåt ikke ble tatt med.

Haakonsen sa at det var lagt inn plass til ei kai, men at dette var fylkeskommunens bord.

- Vi vil gjerne ha bilførende hurtigbåtkai, men vi kan ikke gjøre annet enn å jobbe med påvirkning, sa han.

Lill Mari Johnsen sa at det i planen er lagt opp til å ta vekk parkeringen rett utenfor Elkjøp.

- Ved å ta vekk disse sier Elkjøp at deres virksomhet er truet. Hva tenker man om det?

Haakonsen sa følgende:

- Det er Vegvesenet sine forskrifter som styrer her i forbindelse med tilretteleggingen av rundkjøringen rett ved. Det vil være parkering utenfor Elkjøp, men da kun for inn og avlasting av varer.

Arne Ivar Mikalsen spurte hvordan en skulle påtvinge en byggeskikk, som planen legger opp til.

- Vi vet spørsmål rundt estetikk kommer. Det er vanskelig å diskutere estetikk. Derfor ønsker vi å ha et grundig arbeid rundt dette. Vi skal ha inn arkitekter som sitter med dette, men de skal en holde i ørene så en ikke klikker fullstendig. En kan tenke seg hurtigrutefarger som går igjen. Det er viktig for oss at hurtigrutebyen ikke kun er på Nordneset, men er noe som går igjen i hele byen.

Tillegg i saken

Arne Ivar Mikalsen (V) kom med følgende forslag:

- Jeg har levert inn et forslag, men surret litt. Punkt 2.a. Det står at det skal tillates ladestasjoner. Jeg foreslår det etableres ladestasjoner for el-biler.

Anders Samuelsen (Frp):

- Jeg har et forslag med tilbud om bensinfylling på småbåthavna. Det gjøres arbeid for å legge til rette for bensinfylling ved gjestehavna i Stokmarknes sentrum.

Ivar Fredriksen (H):

- Takker rådmannen og hans stab for en vel gjennomført jobb. Hadsel Høyre berømmer ideen med miljøgate. Her er det snakk om 11 millioner kroner over to år. Vi har sagt ja, dette må vi ta tak i. Stokmarknes sentrum ser slitent ut. Det er på tide å gjøre noe. Tross økonomien må vi gjøre noe med sentrum, fortalte Fredriksen fra talerstolen før han kom med et forslag.

- Miljøgate ikke forenlig med toveistrafikk i Markedsgata. En ting skal være klart. Vi tenker mye på næringslivet. For slik vi forstår det vil enveiskjørt medføre seks flere parkeringsplasser. Det vil si tolv personer mer til enhver tid som kan besøket sentrum. Vi kan ikke se det skal ramme næringslivet. Vi tar derfor inn et forslag om enveiskjøring i Markedsgata.

Haakonsen sa følgende til forslaget:

- Om kommunestyret vedtar det kan vi formulere det inn i forslaget uten problemer.

Geir Jørgensen fra Rødt takket først for gjennomgangen.

- Så spørs det hva som er mest miljøvennlig av enveis eller toveis. Jeg ville hatt et bilfritt sentrum, men ser det er vanskelig å få til. Ser det er lagt opp til bobilparkering. Uten at jeg skal stigmatisere bobilfolk. Kanskje vi skal legge opp til at bobil-folket skal måtte bevege seg. Kanskje legge opp til det lengst mulig utenfor sentrum og sykkelparkering og ladestasjoner i sentrum.

Kurt Jensen i Sp repliserte:

- Om vi vil ha bobilturister til sentrum må vi legge opp til det ved å sette av plass til det.

Kate Adolfsen Trabelsi (H):

- Dette er en god dag, for dette har intenst vært med meg i alle årene siden vi startet. Det har med at Stokmarknes Vel har vært obs på at noe må skje. Jeg er glad i dag og glad for at vi har en god planlegger i denne saken. For det er komplisert. Det er en god plan. Hadsel Høyre har lagt inn et konkret forslag at alternativ tre er det vi går for, nemlig at sentrumsplanen legges frem som foreslått og går for forslag tre i de tre forslagene nemlig å vedta sentrumsplanen slik den foreligger, og med de endringer rådmannen foreslår. I tillegg endring i forhold til kjøreretninger i Markedsgata: Enveiskjørt fra banken til Ranværingsgata.

Arne Ivar Mikalsen fra Venstre sa følgende:

- Det å få til en sentrumsplan der vi strammer opp og får det triveligere er viktig, men om det ikke bevilges penger til det blir denne planen en papirtiger. Jeg håper vi lykkes med å gjøre en del av disse tiltakene.

Haakonsen sa til dette:

- Når planen vedtas har vi et grunnlag og prosjektere. Det har vi i miljøgateplanene. Da skal vi få inn en arkitekt, få kostnader og så se på når vi kan implementere. Reguleringsplanen må på plass først, så kan vi finne kostnader etter hvert.

Voteringen

Etter gruppemøte ble det votering.

Det kom inn tre tilleggsforslag:

Forslaget fra Anders Samuelsen om bensinfylling og ei heller forslaget fra Arne Ivar Mikalsen om å få inn i planen å etablere ladestasjoner for el-biler i sentrum ville ikke kreve ny høringsrunde.

Forslaget fra Høyre om endring av enveiskjøring, vil føre til en ekstra høringsrunde på seks uker.

Forslaget fra ordfører Siv Aasvik var derfor at rådmannens innstilling med tillegsforslag fra Venstre, Høyre og Frp med.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Dermed legges sentrumsplanen ut på seks ukers høring.

Les planen her.