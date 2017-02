Skrev under ny kontrakt med Melbo

Han spilte også for klubben i fjor, men var ikke del av spillergruppa da. Trener Thomas Rønning er godt fornøyd med Haugerud Pettersen blir værende i klubben de neste to åra.

– Han er fantastisk god og har mange kvaliteter. Han er god både offensivt og defensivt og vil gjøre oss bredre, sier Rønning.

Annen type erfaring

Ifølge treneren har Haugerud Pettersen, som også har klubberfaring fra Sortland og Finsnes, en helt annen type erfaring enn flesteparten av spillerne i klubben.

– Han er vant til en annen treningskultur og har spilt på et høyt nivå. Jeg er sikker på at han vil tilføre oss mye, sier Rønning.

Langtidsprosjekt

Forleden hentet Melbo Erlend Robertsen tilbake, samt at de signerte Jarle Jakobsen fra Stokmarknes. Når det gjelder troppen for øvrig, synes treneren at den begynner å se veldig bra ut. Det kan likevel tenkes at det kommer inn nye spillere.

– Stallen ser bra ut. Vi har en god og bred tropp med mye kvalitet. Samtidig er vi hele tiden interessert i nye spillere som kan gi nye impulser til både spillergruppa og klubben. Vi skal ut i det jeg tror blir en tøff 4.divisjon i år, og da trenger vi gode spillere, slår Rønning fast.

Rette verdier

Når Melbo ser etter nye spillere, er det ikke tilstrekkelig at de bare er gode med bena.

– Jeg bruker å si at man må se like mye på øynene som man må se på bena deres. For oss er det like viktig at spillerne har verdier som samsvarer med klubbens. Det har faktisk hendt at vi har sagt nei til gode spillere fordi de ikke hadde rette holdninger og verdier, slår Thomas Rønning fast.