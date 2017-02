Sortlending er ny leder i kretsstyret

Det ble enstemmig bestemt under møte i kretstinget på Vesterålen kysthotell lørdag. Wallstad var ikke selv tilstede under møtet.

Tidligere leder var Finn Magne Simonsen.

Pettersen fortsetter som nestleder

Wallstad er til daglig næringssjef i Sortland kommune.

Bengt Are Pettersen fra Stokmarknes fortsetter som nestleder.

Daniel Kvile synes at det ble en fin dag under tinget.

– Men vi har mye færre saker å stemme over lokalt nå enn før. Mye mer bestemmes sentralt, sier Kvile.

Skuffet over oppmøtet

Pettersen synes at det var mange som manglet under kretstinget.

– Det er skuffende at de store klubbene ikke møtte opp, som Sortland, Moril, Høken og Stokmarknes. Det var kun Andøy og Melbu som dukket opp.

– Fotball samler folket

Eli Arnstad, forbundsstyremedlem i Norges fotballforbund, åpnet kretstinget. Hun fortalte at forbundet er opptatt av å ha breddefotball og at man må satse på spilleutvikling.

Videre var det ordfører Siv Dagny Aasvik som ønsket velkommen til medlemmene. Hun benyttet muligheten til å hylle kvinnefotballen.

– Det er ikke bestandig at jenter har fått spille fotball.

Hun fortalte at grunnen til at Norges fotballforbund hadde sagt nei til kvinner i starten var at «de kunne bli skadet slik at de ikke kunne føde barn».

– Fotball samler, begeistrert og bidrar til en tro på at alt er mulig å få til. Fotball har stor betydning for samfunnet.