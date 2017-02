Hadselværing i Amundsens skispor

Første helga i mars skal Jørgensen, sammen med lagfører Kristian Nashoug fra Lofoten, trekke 40 kg hver over 100 kilometer over Hardangervidda.

Følger ruta til Amundsen

– Ruta er den samme Roald Amundsen gikk i 1896, som en forberedelse til Sydpolekspedisjonen i 1911. Amundsen nådde aldri fram til Eidfjord da han ble overrasket av dårlig vær og valgte å snu. Han uttalte senere at turen over Hardangervidda var vel så strevsom og farefull som hans erobring av Sydpolen, heter det i en pressemelding fra The Arctic Triple, som arrangerer ekstremsportkonkurranser i Lofoten.

– Kristian Nashoug og Anders Jørgensen stiller til start som to-manns laget Team Arctic Triple. Begge er engasjerte i løpene som er under oppbygging i Lofoten og organisasjonen bak har blitt kjent med aktørene som arrangerer Expedition Amundsen, heter det videre i pressemeldingen.

– Tidenes mulighet

Anders Jørgensen er fra Strønstad i Hadsel og beskrives som en ivrig toppturmann som etter hvert har blitt en sann multisportutøver. I fjor stilte han på flere terrengløp – fra Tromsø Skyrace til Lofoten Ultra-Trail. I tillegg gjennomførte han sin første triathlon under Lofoten Triathlon og nå er det pulkløp på Hardangervidda som står for tur.

– Dette var bare tidenes mulighet! Jeg har tenkt på Expedition Amundsen i flere år så nå var det bare å gripe sjansen. Gleder meg mest og er glad for å ha en sterk kar med på laget. Vi kan jo møte på det meste over vidda, men det klarer vi. Det skal bli godt å få unna den første monsterbakken på Haukeliseter, sier Jørgensen i pressemeldingen.

«Verdens hardeste skirenn»

Expedition Amundsen kalles ofte «verdens hardeste skirenn». Den dag i dag benyttes den aktuelle ruta til forberedelser for ekstreme polarekspedisjoner. Deltagerne krysser Hardangervidda med pulk, enten alene eller som lag med 2 eller 3 deltagere. Ruta er verken merket eller oppkjørt, men deltagerne må innom sjekkpunkter underveis.

Man kan forvente svært skiftende vær. Fra strålende solskinn og påskeføre til regn, snø og sterk vind i løpet av få timer. Temperaturen er forventet å ligge et sted mellom -5°C og -25°C. I tidligere utgaver av løpet har deltagere blitt ligget værfaste i opptil 36 timer på grunn av dårlig vær. Det gjelder å være forberedt på alt!

Alt av nødvendig utstyr – mat, klær, kart og kompass må deltagerne selv frakte med seg i pulken som fort kan veie over 40kg. Ønsker man hvile sover man i telt. Ingen assistanse blir gitt underveis i løpet, bortsett fra i nødstilfelle.