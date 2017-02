- Reiselivstoget i Vesterålen går nå, det vil jeg være med på

Siden Uppman startet Markedsbrygga Friluftsliv for to års tid siden, har planen vært å drive med guiding og opplevelsesturisme.

- Tanken var at butikken skulle være en base for opplevelser, men det har vært vanskelig å skille butikk og opplevelser. Derfor begynte jeg for et år siden å jobbe med «Outdoor Event» og det har nå blitt nettsiden og prosjektet som står klart i dag, sier Uppman.

Han forteller om tanken bak prosjektet.

- Med base på Stokmarknes skal vi tilby opplevelser i Lofoten og Vesterålen. Hadseløya er på mange måter hjertet i Lofoten og Vesterålen. Geografisk sett ligger vi midt i smørøyet og da er det naturlig at dette er et utgangspunkt for opplevelsesturisme i hele LoVe.

Flere padler Vesterålen Padleklubb ser økning i antall medlemmer. Nå blir det kurs i Hadsel.

Uppman mener dette er tiden for å smi.

- Reiselivstoget i Vesterålen er i ferd med å forlate stasjonen. Da er det viktig å være med, sier han og begrunner det på følgende måte.

- Markedsundersøkelser viser stor interesse for Vesterålen og området rundt, og det fokuseres mot regionen blant operatørene. Nå er det viktig å være på ballen.

Målet må være å produsere gode opplevelser og minner fra Vesterålen, mener Uppman.

- Våre brødre sør for sundet er veldig flinke til å ta vare på folk som kommer dit. Det må vi bli også, sier han.

Uppman mener man i Vesterålen har mye å ta av, med mange flinke aktører.

- Vesterålen er jo en region som er spekket med muligheter. Jeg ønsker å få fokus på de og vise de frem for folk.

Og allerede er det kommet mange henvendelser, hevder han.

- Jeg har allerede fått henvendelser fra Europa, USA og til og med Australia som er nysgjerrig på regionen.

Det neste steget nå blir å skreddersy opplegg for dem.

- Vi har i dag allerede opplevelsespakker på nettsiden, men de er ganske generelle. Dette med opplevelser er ofte veldig individstyrt. Vi tilbyr nordlysturisme, guiding på fjellet og masse annet, men dialogen med kundene og det å gi dem det de vil ha er noe som blir viktig for oss, sier han.

Åpner nettbutikk i dag: – Istedenfor å sutre over at folk handler på nett, kan jeg være på nett selv Markedsbrygga Friluftsliv lanserer i dag egen nettbutikk. Innehaver Lasse Uppman tror ikke på en bærekraftig framtid uten en digital versjon av butikken.

Men Uppman slår fast at det er samarbeid og nettverksbygging som nå blir viktig.

- Det fins enormt mange dyktige folk rundt om i Vesterålen. Om våre kunder vil ha guiding i Hadsel, ønsker jeg for eksempel å samarbeide med andre aktører i Hadsel. Om noen vil til Bø, snakker jeg med de på Ringstad. Er det noen som vil hilse på rein, kontakter jeg Laila Inga. Det er det som er tanken. Jeg kan ikke gjøre alt, men jeg ønsker å kunne være en som tilrettelegger samtidig som jeg leverer egne opplevelser, sier han.

Han har allerede et samarbeid med Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes. Dette blir en viktig base for Uppman.

Turistene strømmer til Antallet hotellovernattinger i Vesterålen ligger an til å stige med 26 prosent fra 2015 til 2016.

Og opplevelsene kan være så mangt.

- Mange tenker nok at dette blir kun slike ekstremturer, men vi tilbyr også lavterskelturer som trugetur på fjellet og vandring i turstier. Det er så mange flotte områder en kan ta med folk til. Det vil jeg vise frem til folk, sier han entusiastisk.