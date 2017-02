Kan ikke bruke Yttersiveien

Det er flere år siden Hadsel kommune startet arbeidet med å navngi veier og gi alle innbyggerne i kommunen numrert adresse.

Yttersiveien og Nipaveien

Rundt 80 prosent av veiene har nå fått navn, og det gjenstår kun å få gitt nummer.

Prosjektansvarlig i Hadsel kommune, Marius Zahl Johnsen, håper at alle hadselværinger skal ha fått en veiadresse og husnummer i løpet av året.

Et par av veiene skaper imidlertid hodebry.

Det gjelder først og fremst Yttersiveien på Hadseløya og Nipaveien på Hadsel innland.

I strid med navneloven

– Problemet er at Stedsnavntjenesten i Nord-Norge har vendt tommelen ned for Yttersiveien og Nipaveien. Vel nok er det Hadsel kommune som har avgjørelsesmyndighet i veinavnsaker, men vi kan ikke vedta et navn i strid med stednavnloven, som regulerer skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk, forklarer Zahl Johnsen.

Han tror veien som på folkemunne kalles Yttersiveien får et mer intetsigende navn, som for eksempel Nordlysveien.