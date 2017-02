– Skoleplasser vil lyses ut i nærmeste fremtid

Etter at kommunestyret i Hadsel vedtok å flytte ungdomstrinnet ved Sandnes skole til Stokmarknes, har det som kjent blitt tatt initiativ til opprettelsen av friskole.

Foreningen Sandnes Montessoriskole er stiftet, og mandag denne uka informerte de foreldrene ved skolen om sitt arbeid.

Skoletilbud fra høsten

I en pressemelding fra FAU ved Sandnes skole opplyses det om at foreningen 1. februar sendte inn søknad til Utdanningsdirektoratet om å starte friskole i bygda. Søknaden gjelder fra høsten 2018. FAU ønsker likevel å få på plass et skoletilbud for ungdomstrinnet allerede fra høsten 2017. Hvordan fremgår ikke av pressemeldingen. VOL har heller ikke lyktes i å få tak i involverte i FAU.

– Søknaden er nå under behandling og svar ventes i februar 2018. I mellomtiden jobber foreninga med å etablere et skoletilbud for ungdomstrinnet fra allerede høsten 2017. Skoleplasser vil bli lyst ut i løpet av nærmeste fremtid, skriver FAU i pressemeldingen.

– Barnas beste ikke ivaretatt

Da VOL møtte Sandnes-foreldre under et besøk på Jennestad montessoriskole i forrige uke, ble det også opplyst at målet er friskole også for barne- og mellomtrinnet, og ikke bare ungdomstrinnet.

– Innbyggerne i skolekretsen Sandnes skole har et sterkt ønske om å beholde og videreutvikle et kvalitativt godt skoletilbud på Langøysida av Hadsel kommune. Foreldrene ved skolen er enige om at det tilbudet kommunen etter budsjettmøte i desember 2016 tilbyr, ikke kvalifiserer som godt nok. Reduksjon i stillinger og utarming av ressurser og driftsmidler, gjør at foreldrene mener at barnas beste ikke blir godt nok i varetatt fra kommunen side, verken når det gjelder barnetrinnet eller ungdomstrinnet, skriver FAU.

23. februar innkalles det til årsmøte i Sandnes Montesorriskole.

– Møtet blir åpent for nye støttemedlemmer slik at skoleinteresserte innbyggere utenfor grunnskolemiljøet har mulighet til å delta, skriver FAU.