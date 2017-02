- Smarttelefoner var med på å sikre demokrati i Gambia

- Vi hadde en diktator i Gambia i 1994. På grunn av sosiale medier ble han avsatt nå i januar/februar og vi har fått et demokratisk styre i landet, sier Ibo.

Han kom til Norge i 1981. Er gift med Merete, har tre voksne barn og er blant annet med i Zøllners. Hvert år drar han til Gambia med familien. Hvert år har han med seg klær og andre ting nedover til lokalbefolkningen i landsbyen Kubuneh, hvor han og familien har «hytte». I år står noe mer moderne på ønskelista.

- Jeg snakket med flere som sier de ønsker seg smarttelefoner. Så jeg har sagt at det skal jeg prøve på. Jeg tør ikke love noe, men jeg skal prøve. Jeg skal også forsøke å få tak i vanlige telefoner, men smarttelefoner er å foretrekke da de kan bruke apper for å kommunisere og lignende. Så vi får se hva vi får tak i, sier Ibo.

Derfor har han nå via sosiale medier og bekjente bedt om at folk som har brukte smarttelefoner liggende i skuffer og skap som de ikke bruker, om å ta kontakt med han eller andre i familien slik at de kan gi de videre til nye eiere i Gambia.

Zöllners leverte for stinn brakke Latteren lå som et teppe over lokalet da Zöllners Eft. entret scenen fredag kveld.

Det har vært mye uro i Gambia etter at Yahya Jammeh, som har vært landets president i 22 år, har nektet å gi fra seg makten til landets nyinnsatte president, Adama Barrow. Selv om Jammeh tapte valget i desember i fjor. I slutten av januar gikk han omsider av, men tok med seg statskassa.

Valget var mulig å gjennomføre på grunn av internett og smarttelefoner, hevder Ibo.

- Jeg har alltid vært litt skeptisk til internett, men ser verdien nå. Under valget i år var det bestemt at istedenfor at alle stemmene skulle sendes til ett sted, ble de telt ute på hvert valglokale. Valgfusk ble gjort umulig ved at det også ble filmet direkte på mobiltelefoner og lagt ut på nettet, forteller Ibo.

Diktator Jammeh prøvde alt han kunne å fokludre det hele. Han stengte internett, men takket være smarttelefoner, fikk folk det med seg likevel.

Først i desember godtok han nederlaget, men klorte seg så videre til malta uka etter. Ungdommene i landet gjorde opprør via sosiale medier og det endte med at Senegal rykket inn i landet og fikk avsatt Jammeh. Mye takket være sosiale medier og smarttelefoner ble det som på folkemunne kalles New Gambia født.

Ibo gleder seg nå til å komme til et nytt Gambia.

- Det blir kjempefint. Jeg gleder meg. Det er håp i landet nå og det blir fint å se det på nært hold.

Han tror håpet folket hans har for landet er berettiget.

- Tidligere under det diktatoriske styret var det kanskje en lastebilsjåfør som satt som helseminister. Jammeh beholdt også alle pengene selv. I dag vil vi se at landet vil reise seg, tror jeg. Vi har i dag en lege som helseminister, en advokat som justisminister for eksempel. Det er de rette folka på de rette plassene. Det gir meg håp om at de skal klare å reise opp landet igjen.

- Vi har det nok mye mer gøy enn publikum De har holdt på i 32 år, men Zöllners Eftf. har det fortsatt like gøy på scena. Søndag spilte de foreløpig siste forestilling på Rødbrygga på Stokmarknes.

Familien Sowe har hjulpet til i landsbyen de har «hytte» i flere ganger tidligere.

De pleier å fylle varebiler med klær, verktøy og andre nødvendigheter for å gi til trengende. De har også vært med å bidra til en skole i Kubuneh takket være bidrag fra blant annet privatpersoner i Hadsel. Du kan lese mer om skolen ved å følge denne linken (NB: Eksternt nettsted.).

- Vi prøver så godt vi kan å hjelpe. Det er ikke stort, men vi prøver med det vi har, sier Sowe. Han var skeptisk til å gå ut med forespørselen i pressen, men håper dette kan bidra til flere bidrag.

- Jeg har vært skeptisk, men sønnen min overtalte meg. Tidligere har jeg fått ting via bekjente, men kanskje dette kan føre til at vi kan hjelpe flere. Det er jo i tilfelle helt topp, sier han.