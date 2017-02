Marthe Karlsen til semifinalen

I dag ble det gått sprint i fristil på Voss. Melboløperen tok seg lett videre fra prologen tidligere i dag, og det så riktig lovende ut etter kvartfinalen. Marthe kom i mål som nummer to i sitt heat, 1,2 sekund bak heatvinneren. Marthe bruke 2,13 minutter på øvelsen, og kvalifiserte seg dermed til å gå semifinale mot Norges beste skijenter i 19-20-årsklassen.

I semifinalen, der løypa var litt lengre, endte Karlsen som nummer fem i sitt heat. Hun var da 1,3 sekund bak heatvinneren og 1,1 sekund bak andreplassen. Marthe var nest beste nordnorske løper i dette Norgescuprennet.

I går ble for øvrig Marthe Karlsen nummer 19 i et fristilsrenn, og i morgen står klassisk langrenn på programmet.

Søstrene Ingrid og Maja Sørensen har også gått skirenn i dag på Voss. Under sprintprologen endte Ingrid på 23. plass og Maja på 49. plass. Ingrid var 12,3 sekunder bak prologvinneren. Søstrene går i 17-årsklassen. Ingrid kvalifiserte seg dermed til kvartfinalen. Der ble hun nummer tre i sitt heat, to tiendeler bak nummer to.