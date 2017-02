St. Elliot på kinoer i Vesterålen

Nylig vant filmen St. Elliot vant prisen «skårungen» på Tromsø internasjonale filmfestival. Bak filmen står blant andre Tord T. Olsen fra Melbu, og hans kolleger i Deadline Media. I etterkant har det vært spørsmål om hvor man kan få sett filmen.

God respons

Og det kan man altså gjøre på kinoene på Stokmarknes og Sortland om få uker.

– Det er jo det gjeveste med hele filmyrket, det å vise all jobben fram til folk, og kanskje særlig hjemme, sier Tord. Han har manus og regi på filmen.

I tillegg til i Vesterålen skal filmen vises på andre kinoer rundt i Nordland. Filmteamet hadde ikke forventet den gode responsen fra kinosjefene.

– Det er jo utrolig hyggelig at alle kinosjefene sålangt har vært så positive og løsningsorienterte. Det gir en stor boost av motivasjon til å fortsette, forteller regissøren.

Sniktitt i Nordland

Den offisielle verdenspremieren av St.Elliot blir på den internasjonale barnefilmfestivalen i Kristiansand fra 25. april. Det betyr at Nordland får en sniktitt før alle andre.

– Kortfilm er jo et litt ugunstig format for visning og salg. Det går ikke an å legge opp til en hel kinoforestilling på ti minutter. Da er det godt å ha andre filmer å henge den på, sier Olsen.

Særlig stas er det at filmen skal vises som forfilm på Torfinn Iversens Oskars Amerika som nylig hadde premiere på filmfestivalen i Berlin.

– Vi gleder oss stort over det Torfinn gjør nå. Han åpner mange dører for hele filmbransjen i Nord-Norge og det fortjener han all honnør for, sier Tord T. Olsen.