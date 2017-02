Vil ha slutt på matsvinn

Fylkestinget i Nordland møtes den 20. februar i Bodø, og fylkestingsrepresentant Bent Bakkan (MDG) fra Vesterålen har sendt inn en en interpellasjon der han ber fylkesrådet bli med på å jobbe mot matsvinn i alle fylkeskommunale kantiner.

Hver femte handlepose går i søpla

- Årlig kaster hver nordmann i snitt 46,3 kilo mat. Det er beregnet at hver femte handlepose vi bærer med oss hjem - går rett i søpla. Samlet blir dette i Norge vel 355 000 tonn mat som kunne ha vært spist, skriver Bakkan i interpellasjonen.

Skolekantiner

Bakkan mener at fylkeskommune, som har ansvar for kantiner på kontorsteder og skoler, bør gå foran som et godt eksempel.

- Det er viktig at skolekantina legger til rette for at elevene ikke bare kan velge mat som er nyttig for dem, men også mat som ikke blir kastet.

Bakkans spørsmål til fylkesråden er:

Finnes det tall for mengden mat som kastes i Nordland fylkeskommune av kantinene og av ansatte og elever?

Hva gjøres i dag for å redusere matsvinn i kantinene som Nordland fylkeskommune har ansvaret for eller som er i fylkeskommunens leide lokaler?

Hva vil fylkesrådet iverksette av konkrete tiltak for å redusere matsvinn?

Vil fylkesrådet slutte seg til en nullvisjon for matsvinn?

Gått ut på dato?

- Den viktigste grunn til at folk kaster mat, er at den er «gått ut på dato». Det gjelder særlig yngre mennesker som stoler mer pådatostemplingen enn på sine egne sanser. Kanskje kan vi kaste mindrebare ved å lære mer om hvordan vi kan bruke matrester eller råvarer som ikke ser helt ferske ut? skriver Bakkan.

