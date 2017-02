Mest i Øksnes og Bø

I fjor gikk andelen elever som får spesialundervisning i Hadsel oppover, til et nivå på 11 prosent. Omtrent hver tiende elev fikk altså spespesialundervisning.

Større behov enn tidligere

Oppvekstsjef Torbjørn Lappegard sier til VA at forklaringen ganske enkelt er at elevflokken, under ett, har et mer sammensatt behov enn man hadde for noen år siden.

- Hvordan håndterer dere at flere elever har økte behov?

- Svaret er å jobbe så godt vi kan med den enkelte elev. Vi må hele tida se på hvordan vi kan gi et best mulig pedagogisk tilbud for den enkelte elevs utfordringer, sier Lappegard.

I Vesterålen er det Øksnes og Bø som i prosent gir flest elever spesialundervisning.

Andel elever som får spesialundervisning:

Hadsel 11 prosent Bø 14 prosent Sortland 8 prosent Andøy 12 prosent Øksnes 14 prosent

Kilde: Kommunal Rapport