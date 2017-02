Ble tvunget til å innføre vindmålinger

Med en prislapp på om lag tre millioner kroner er nå snart lyssignalene og vindmålingen på Hadselbrua klar til bruk. Denne reguleringen har vært tvingende nødvendig, mener Robert Nygaard Nilsen, byggeleder Elektro ved Statens Vegvesen.

De som de siste månedene har kjørt over Hadselbrua har sikkert sett de står der, vindmålerne som skal måle vindstyrke over brua. I de siste ukene har de også vært operasjonelle, i alle fall tilsynelatende. Det er en sannhet med modifikasjoner.

- Vi har hatt en testperiode i det siste, men der er ikke hundre prosent i drift ennå. Vi har et par utbedringer å gjøre, men innen utgangen av februar regner vi med at den er hundre prosent i drift, sier Nygaard Nilsen.

De siste par åra har vindstyrke og flo gjort at en har måttet stenge Hadselbrua flere ganger. Da det har inntruffet har Alf Brekken & Sønner rykket ut og fysisk stengt brua. Om en skal stenge eller ikke har også da blitt basert på bilisters innringning til Veitrafikksentralen eller rapporter fra de som har kontrakt på veistrekningen. Nå blir det andre boller.

- Vi har nå en vindmåler som står på toppen av brua. Den vil måle vindstyrke og så vil brua bli stengt når den når et visst nivå, sier Nygaard Nilsen.

Nøyaktig hva denne grensen er, vil han ikke oppgi.

- Det vil gis lyssignaler på forskjellige styrker. Ett signal er gult og da må en kjøre over med varsomhet og et annet er rødt. Da kan en ikke kjøre over.

Problemet på Hadselbrua er som regel ikke for sterk vind oppe på brua, men sjø som slår over moloen på Skagen-siden. Ved slike tilfeller vil Vegvesenet fortsatt være avhengig av rapporter fra folk.

- Vi måler vindstyrke og dette systemet vil kun varsle vindstyrke. Når det gjelder sjø over moloen, er vi avhengig av rapporter fra bilister og de som har kontrakt på vedlikeholdet.

Kostbare brudd

Om du kjører over brua på rødt lys, kan det bli dyrt.

- Det er politiet som håndhever lovene for brudd. Det å kjøre på rødt lys over brua, vil koste det samme som å kjøre på rødt lys i et lyskryss, sier Nygaard Nilsen.

Om vi går og ser på satsene til politiet på dette, koster det i dag 6.250 kroner å kjøre på rødt lys.

Dermed kan det lønne seg å følge lyssignalene over Hadselbrua når de kommer i full drift om kort tid.