Plumbo inntar Hurtigrutens Hus i april

- Det er tid for å stelle i stand en skikkelig fest. Plumbo gjester Vesterålen og Hurtigrutens Hus, og de er klare som bare det for å løfte stemningen i taket, heter det i ei pressemelding fra Hurtigrutens Hus.

Plumbo er kjent for slagere som «Møkkamann», «Ola Nordmann», «Rådebank», og «Gi meg en Bayer».

I fjor kom plata «Haraball».

Festrock

«Haraball er stappfull av fengende låter, skreddersydd for formålet; å skape god stemning, enten du sitter i bilen, er på fest, eller på jobb. Et par følsomme ballader har også fått plass på albumet, i tillegg til et par country låter. Plumbo blander sjangere som folk, boogie, pop, og rock, og musikken betegnes ofte som festrock.», heter det i om bandet.

Festrockerne vant Spellemann for årets hit i 2012 og har tidligere ligget 60 uker på VG-lista.