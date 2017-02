- Medieoppslagene den siste tiden har vært preget av at Hadselskolene den siste tiden har vært preget av at Hadselskolene ikke driver til barnas beste, og vi vil derfor fortelle dere litt om hva vi gjør innenfor de rammene vi har, sier rektor på Stokmarknes skole, Line Pedersen.

Kommunen har ikke fått henvendelser fra Sandnes montessori ennå: Vil ikke privatisere skolen Det er ikke aktuell politikk for Hadsel kommune å aktivt privatisere skoledrift i Hadsel.

- Selv har jeg blitt omtalt i leserinnlegg som kaptein på et synkende skip. Stokmarknes skole er ikke et synkende skip selv om deler av bygningmassen må erstattes med nybygg og renoveres.

Og med det satt hun strek for bygningsmassen, og snakket om det pedagogiske utviklingsarbeidet som blir gjort på skolen.

Stokmarknes skole har vært med i satsingen «ungdomstrinn i utvikling», hvor elever fra 1.-10. klasse har deltatt. Skolen har satset på skriving i alle fag. Her har man sett på metoder for å få skriving i alle fag.

Etter vinterferien får de besøk av to forskere fra NTNU som skal forske på hvordan prosjektet har fungert.

- Det ser jeg på som en tillitserklæring og at det har skjedd læring både for lærere og elever gjennom vår deltakelse i satsingen.

- Vet dere at elever på 1. trinn kan skrive gode tekster?

Også Melbu og Sandnes skole er med i prosjektet. Melbu skole har nå besøk av forskere fra Tromsø som ser på hvordan satsingen har fungert på skolen.

Lærer Ann-Lisbeth Kalland Hagen har vært lærerspesialist på Stokmarknes skole, hun får dermed tid til lese på siste forskning.

SFO-bygget på Stokmarknes skal pusses opp for 350.000 kroner før 1. august, sier Pedersen.

- I tillegg skal vi bygge det ut slik at vi kan ivareta elever med særskilte behov på en enda bedre måte.

Hun talte på Strønstad skoles vegne som sa at det jobbes med et prosjekt som heter «lektor 2». Der har skolen et godt samarbeid med Norlense. Elevene har også utmerket seg i Lego League.