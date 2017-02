Starter selskap for å utvikle Fiskebøl

Norsea Group, Bømyr Eiendom og Hadsel kommune går sammen for å starte LoVe Miljøbase.

- Dette er en gavepakke til regjeringen og befolkningen i Lofoten og Vesterålen, sa hadselordfører Siv Dagny Aasvik da hun la frem planene for selskapet onsdag formiddag.

Hadsel kommune og Bømyr Eiendom legger inn 1053 mål i selskapet mens Norsea Group går inn med kapital.

- Vi i Hadsel ønsker å spille på lag med regjeringa, dermed er dette vår måte å legge til rette for et olje- og miljøvernsenter her på Fiskebøl, sa Aasvik.

Det er imidlertid ikke kun oljevern som blir en del av basen.

- Vi tenker olje- og miljøsenter, men vil også legge til rette for annen aktivitet.

Ifølge Aasvik vil det være to påler LoVe Miljøbase vil stå på.

- Vi i Hadsel og Lofoten har gått sammen for at en oljevernbase skal være mer enn et kontorsenter. Med dette som senter mener vi at vi legger til rette for et område som kan ha flere påler å stå på. Hovedsaken er oljevern, men også det å jobbe mot marint avfall, som er et stadig økende problem.

- Gjennom å gjøre dette, legger vi til rette for utvikling i flere år fremover. Dette er et generasjonsprosjekt som kan være med å utvikle området for våre barn, sa Aasvik.

Etableringen må først bli godkjent i et ekstraordinært formannskap neste uke, før det så skal gjennom kommunestyret.

VOL oppdaterer saken.

Kampen om miljøbasen: Norsea Group anbefaler Fiskebøl Norsea Group anbefaler at Fiskebøl blir valgt som den nye miljøbasen.

I 2013 inngikk NorSea Group As en intensjonsavtale med Hadsel kommune og Bømyr Eiendom AS om utvikling av Fiskebøvika Næringspark. Avtalen ble inngått med bakgrunnen i omfattende utredninger for å finne frem til best mulig lokalisering av en miljøbase oljevern i Lofoten og Vesterålen.

Norsea Group er et stort baseselskap. I 2014 omsatte selskapet for over tre milliarder kroner og meldte om et overskudd før skatt på 180 millioner kroner. Konsernet eies av flere rederi, deriblant Wilh. Wilhelsen, Simon Møgster og Eidesvik.

NorSea Group forlenger avtale med Hadsel kommune Mener at Fiskebøl har utsøkt beliggenhet og sterkt fagmiljø.

I 2015 ble det etablert et midlertidig sekretariat for oljevern-/miljøsentret i Lofoten/Vesterålen. Sekretariatets oppgave blir å utrede og utvikle et konsept med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av sentret.

Sekretariatet leverte en foreløpig rapport 1. juli 2016, og endelig rapport skulle foreligge innen 15. februar 2017. Den er

17 millioner kroner til oljevernbase I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen å bruke 17 milioner kroner til å fortsette arbeidet med oljevern og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen.

foreløpig ikke varslet. Sekretariatets arbeid skjer i dialog med Nordland fylkeskommune, andre lokale, regionale og sentrale aktører og myndigheter. Det midlertidige sekretariatet har arbeidssted i Kystverkets lokaler i Kabelvåg.