Hadsel får IMDi- direktør på besøk

13. mars kommer storbesøk fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til Hadsel.

I fjor skrev Hadsel kommune en samarbeidsavtale med IMDi.

Direktør Libe Rieber-Mohn, regiondirektør Dulo Dizadarevic og seniorrådgiver Tonje Skåte Pettersen fra IMDi skal se på hvordan Hadsel jobber med integrering og kvalifisering av bosatte flyktninger.

- Vi er veldig glad for å få besøk av dem, sier enhetsleder i flyktningstjenesten Marit Sandvær.

Fra kommunen stiller blant annet ordfører, rådmann, sektorledere, NAV-leder og flere fra flyktningstjenesten.

- Vi skal fortelle om kommunens satsingsområder, hvordan vi jobber i forhold til målsetningene og videre om jobbsjansen som er prosjekt for kvalifisering med midler dels av IMDi og for jobbsjansen har vi et formidabelt bra resultat til videre formidling i arbeid.

Prosjektet går ut på å få bosatte flyktninger i jobb.

Besøke voksenopplæringen

- Vi skal i dialog med Imdi om hvordan vi skal samarbeide videre, og hva de prioriterer.

Etterpå skal de til voksenopplæringen for å få kulturell buffe og få høre Hadsel kvinnekor synge.