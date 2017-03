Bastian Holst i holmenkollrenn

Ungdommens Holmenkollrenn arrangeres søndag, og er en stafett for skiløpere over hele landet.

Bastian Holst er for andre året på rad invitert til å delta. Han og familien var allerede fredag på plass i hovedstaden for å være med på skihelga.

Siste etappe

Nordland krets stiller med to lag, og siden Holst har fått så gode resultater gjennom sesongen har han fått plass på førstelaget. Hver utøver på laget har like lang distanse, og er et sted mellom 3,7 km og 4 km. Hadselværingen skal ta den siste etappen. I år som i fjor skal de konkurrere i klassisk.

Helga er mer enn dette rennet, forklarer pappa Werner Holst.

- Utøverne skal trene sammen på lørdag og treffe kongen. Bastian er ikke så opptatt av det resultatmessige, det er selve opplevelsen rundt dette.

Klisterføre

I fjor fikk skiløperne hilse på Nortug og Sundby.

- Og her i Oslo er det vår og sola skinner, så det blir nok skikkelig klisterføre.