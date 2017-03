Blir enda større

Lars Rask og Byggtorget på Børøya skal i løpet av året fordoble butikkarealet, fra 400 til omtrent 800 kvadratmeter.

Større butikk

Dette gir mer plass til blant annet utstillinger, der den største satsningen blir kjøkken, bad, garderober og parkett.

- Målet er veldig klart - det skal bli så bra at kundene ikke har lyst å dra hjem ved stengetid, sier Rask, som i januar 2015 reåpnet Byggtorget i nye lokaler på 1.400 kvadratmeter.

Bedriften har på få år doblet omsetningen.

Økt etterspørsel

Bakgrunnen for utvidelsen er veldig enkel: Økt etterspørsel - også i form av kunder fra nabokommunene.

- Vi har fått en god start på året, der vi ligger betydelig framfor fjoråret på samme tid. Og vi ser i økende grad enn før større etterspørsel utenfor vårt primære marked, nemlig nabokommunene. Det synes vi er ekstra stas, sier Rask til VOL.

- Samt at jeg tidligere har sagt at vi har et mål om å bli så komplett at det ikke skal være noe argument å dra andre plasser for at kundene ikke finner det på stedet.

Nytt inngangsparti

Arbeidet skal være i gang allerede i april, og målet er å stå ferdig på andre siden av sommeren. Samtidig gjøres det endringer i inngangspartiet, det blir anlagt nye parkeringsplasser og uteområdet skal generelt forskjønnes.