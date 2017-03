Evaluerer politisk organisering

I fjor endret kommunestyret delegasjonsregementet i kommunen - reglementet som trekker skillelinjene mellom hva som er politikk og hva som er administrative oppgaver.

For teknisk etat innebar endring blant annet at politikerne i formannskapet skal inn i alle saker som har med dispensasjoner fra byggeforskriftene å gjøre.

Til kommunestyret

Nå ønsker ordfører Siv Aasvik at endringene evalueres, og ber rådmannen legge frem en sak til kommunestyret når de møtes 6. april.

Samtidig ber hun om å få evaluert komitemodellen, som kommunen bestemte seg for å innføre i 2014.

Vesteraalens Avis skrev i forrige uke, på bakgrunn av informasjon fra Kommunal Rapport, at Hadsel kommunes organisering kan være på kant med kommuneloven.

Ekstern vurdering

- I teksten til saken det daværende kommunestyret behandlet, var det brukt paragraf 10 og begrepet «kommunestyrekomiteer». Kommunestyrekomiteer er imidlertid overskrifta i paragraf 10a i kommuneloven. Jeg oppfatter at kommunestyret i 2014 kan ha behandlet saken med feilaktig paragrafsbruk. Jeg ber rådmannen kontakte KS –advokatene for å få en ekstern vurdering av hvilke grep kommunestyret bør gjøre for å sikre at modell og lov er i samsvar, skriver ordføreren i sin bestilling til rådmannen.

Selve modellen skal også evalueres

- I tillegg til dette ber jeg om at selve komitemodellen blir evaluert og om den har fungert etter intensjonen, samt en beskrivelse av hvilke modeller kommunestyret kan velge mellom, heter det videre fra Aasvik, som ønsker dette som en del av saken som legges frem for behandling i kommunestyret.