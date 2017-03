Samlet til skikarusell på Innlandet

Søndag formidddag ble det, for første gang på mange år i regi av Møysalen Idrettslag, arrangert skidag på Innlandet.

– Med rundt 30 fremmøtte ble det en nydelig dag med mye aktivitet i løypene ved skoleplassen for de minste, og for de litt større og voksne i lysløypa. Da også solen etter hvert viste seg å sette pris på aktivitetene til laget, ble dette en fantastisk flott dag for alle fremmøtte, forteller arrangementskomiteen i en epost til VOL.

Bål, kaffe og grilling hører også med til en skikkelig skidag, og var ikke noe unntak på Hadsel Innland. Og selvsagt ble det uttdelt medaljer og diplomer.

– Styret og arrangementskomiteen i Møysalen Idrettslag takker alle fremmøtte for fremmøte, og lover nye aktiviteter på et senere tidspunkt.