Nyoppstartet korps trenger instrumenter

For nesten et år siden gjenoppsto Stokmarknes skolekorps etter åtte års dvale.

– Skolekorpset er i medvind nå, og det er veldig hyggelig. Korpsbevegelsen har slitt i mange år, sier dirigent Stine Sivertsen. Hun forteller at hun som musikklærer på kulturskolen oppdaget at mange var gamle nok, og såpass entusiastiske, at hun så muligheten for å få opp skolekorpset igjen.

Kronerulling for instrumenter

Korpset har nå 22 musikanter, og fem står på døra.

– Det gir oss en utfordring med instrumenter. Mens korpset var i dvale, og kanskje før det også, forsvant mange av korpsets instrumenter, sier Jenny Danenbarger.

Korpset mangler både baryton, saksofoner, klarinetter, kornetter, trompeter, fløyter og pikkolo.

– Vi hadde heller ikke tuba, og det kunne vi ikke klare oss uten. Så det har vi allerede kjøpt inn. Vi kommer derfor til å sette i gang ei kronerulling for korpsinstrumenter. For med mange som vil spille og være med, er det ei forutsetning at vi har instrumenter som de kan spille på.

Korpset kommer til å sende ut brev til næringslivet og be om at bedriften kan sponse for eksempel en halv eller en hel klarinett til oss.

- Vi ønsker også at tidligere musikanter eller andre kan se etter om de har instrumenter liggende heime, slik at vi kan få dem i retur. Har de en uniformsjakke også, så tar vi gjerne imot den også.

Det er nemlig få uniformer, og den ene som er igjen er alt for stor til alle sammen.

Konsert i Neshallen

Korpset øver for fullt i Musikklosjen sine lokaler. «All about the bass» lyder fint gjennom instrumentene. Her spiller gutter og jenter sammen, i alderen 10–20 år.

7. april skal de holde konsert i Neshallen, sammen med andre skolekorps i regionen, Sortland juniorkorps og Alsvåg skolekorps.

- Stokmarknes skolekorps var 40 år i 2016, men "feiret" det med å gjenoppstå etter åtte års dvale. Vi feirer derfor 40+1 med å invitere til Korpskavalkade, sier Danenbarger.

Dirigent Stine Sivertsen er veldig stolte over de flinke musikantene. De tar nemlig imot alle utfordringer med strak arm. Selv nå de spiller låter med høyere vansklighetsgrad enn de kanskje har spilt før.

– Jeg har aldri fokus på at noe er vanskelig, men på mestring. Det lærte jeg av mine musikklærere, og det tar jeg alltid med meg.

Får ønske låter

Musikkelevene skal ha det gøy, og derfor får de være med å bestemme hvilke låter de skal spille. «All about that bass» er en ønskesang fra musikantene.

– Vi spiller en del populærmusikk for å skape entusiasme, så fyller vi på med litt tradisjonell korpsmusikk. De har ønsker «Hello» av Adele, så da blir det «Hello».

Regine Nekstad (10) begynte i korpset for tre uker siden. Leah Sofie Vedal (10) har vært med fra begynnelsen av. De spiller horn og kornett.

- Den artigste låta å spille er «Hello», sier jentene bestemt.

- Lærerne er snille og veldig glad. Det er gøy å spille musikk. Vi ble med i korpset fordi vi ville spille enda mer.