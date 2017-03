Ekstraforestilling i dag

Torsdag fikk over 620 store og små med seg Oskars Amerika på Stokmarknes kino.

Skuespiller Jørgen Langhelle sammenligner Torfinn Iversen med Astrid Lindgren: – Noe av det fineste jeg har sett på lenge innen norsk film Skuespiller Jørgen Langhelle har vært med på 66 produksjoner, men har aldri hatt mer hjerte for en film enn Torfinn Iversens «Oskars Amerika». – Torfinn har gjort noe av det fineste jeg har sett på lenge innenfor norsk film, sier Langhelle.

Tilbakemeldingene var gode, og interessen for filmen så stor, at kinosjef Ketil Johnsen har bestemt seg for å sette opp en ekstraforestilling i ettermiddag, fredag.

- Det er rett og slett en veldig god film, sier Johnsen, som selv så den for første gang torsdag.

Spent på mottakelsen Skuespiller Bethlem M Patrick, hovedrolleinnhaver Odin Eikre og skuespiller Mats Odin Pedersen var spente foran premieren på «Oskars Amerika» på heimebane.

Norgespremieren er først neste fredag.

Da er det teater i Hurtigrutens Hus, men det blir mulig å se filmen lørdag eller søndag.