Nå skal Laila endelig bygge hytte

Første februar hentet «Farmen»-Laila Lochert sin vinnerbil i Harstad. Dermed var den ene delen av premien i boks. Overfor VG tidligere i høst var hun usikker på om hun ville ta premien seg, eller selge den.

– Jeg har veldig lyst på hytta, men det er ekstremt dyrt. Det er en premie med liten skrift, fortalte Lochert den gang.

Lochert har tidligere opplyst at bilen raskt ble avskiltet, og lagt ut for salg. Pengene skulle brukes til å sette opp hytta hun vant gjennom «Farmen».

– Jeg velger å selge bilen ene og alene for å finansiere hyttedrømmen. Hva skal jeg uansett med to? har Lochert sagt til VG.

Hytta «Farmen»-vinneren får kommer som et byggesett, så vinneren må selv betale for tomt og for å sette den opp. Og det er ikke gratis.Rundt en million kroner er det ventet at det koster. Hun får imidlertid mye hjelp, har hun opplyst.

Saltdalshytta skal plasseres på Langøya i Hadsel, nærmere bestemt i området Moen. Tidlig i mars ble byggesøknad levert fra Asplan Viak til Hadsel kommune. Hytta har en grunnflate på 64 kvadratmeter