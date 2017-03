Siktet for Rema-svindel

En 31 år gammel harstadmann er siktet for å lurt til seg nærmere 3 millioner kroner. Tiltalen er på 14 sider og inneholder 73 tilfeller av identifikasjonstyveri, forsikringssvindel, tyveri og forsøk på navsvindel.

Han må møte i Trondenes tingrett i april, skriver Harstad Tidende.

Mannen har ifølge den omfattende tiltalen fra Nordland politidistrikt stjålet id fra tre kvinner og to menn. Han skal også ha klart å skaffe seg firmaopplysninger fra flere firma og kjøpt varer for rundt 170.000 kroner i deres navn.

Rekken av tiltalepunkter er lang, og blant dem finner vi at han skal ha forsøkt å kjøpe varer i forskjellige firma. Bergs Maskin, Åndekvam Maskin og Transport, Løvaas Maskin, Alstad Maskin og Fossgrenda Bil er firmanavn han skal ha brukt.

I følge tiltalen bruke han disse firmanavnene for å kjøpe varer for til sammen rundt 170.000 kroner hos Rema 1000 Alstad, Rema 1000 Stormyra, Rema 1000 Fauske, Rema 1000 Stokmarknes og Rema 1000 Harstad.

Eksempler på andre tiltalepunkter er ifølge HT.no som følger:

5. mars 2014 sendte han skademelding til Gjensidige i en annen manns navn med krav om dekning av skade på kjøleskap under flytting, til tross for at skaden ikke hadde skjedd. Han fikk utbetalt 3.000 kroner.

10. mars 2014 sendte han skademelding til Gjensidige i en annen manns navn med krav om dekning av en stjålet påhengsmotor til en verdi av 31.000 kroner, selv om tyveriet ikke hadde skjedd. Han fikk utbetalt 29.000 kroner.

25. mars 2014 meldte han inn krav på 25.000 kroner til Gjensidige på matvarer da en fryseboks hadde sluttet å virke. Polisen var opprettet i en annen manns navn, men utbetalingen ble stoppet da den ble ansett til å være fiktiv.

11. april 2014, i egenskap av å være en annen mann, bestilte han Samsung pc til 10.000 kroner hos Elkjøp via internett.

26. og 27. april 2014 klarte han å få hevet kredittkortgrensen fra 20.000 til 45.000 kroner imed en annen manns id. Han overførte 23.000 til en nettbasert spillkonto.

29. april 2014 forsøkte han å ta opp et lån i Santander Consumer Bank. Han fikk innvilget lånet, men forsøket mislykkes da han ikke klarte å legitimere seg som den andre mannen.

5. mai 2014 bestilte han en Samsung mobiltelefon til vel 5.000 kroner i en ny manns navn. Han mottok varen, men fakturaen ble ikke betalt.

I september 2014 klarte han å opprette et Cresco Gold kredittkort med en annen kvinners id. I løpet av en uke tok han ut varer, tjenester og internettkjøp for til sammen 60.000 kroner.

I samme måned tok han opp et nytt Cresco lån ved å bruke den samme kvinnens id på 75.000 kroner.

24. oktober 2014 opprettet han et Esso Mastercard med kvinnens id. I perioden oktober 2014 til juli 2015 brukte han kortet for til sammen 45.000 kroner.

Samme dag, 24. oktober, opprettet han et Statoil Mastercard i kvinnens id, og i perioden oktober 2014 til juli 2015 brukte han kortet for til sammen 37.000 kroner.

28. oktober 2014 opprettet han Her&Nå Handlekonto med kvinnens id. I perioden oktober 2014 til juli 2015 betalte han urettmessig varer, tjenester og internettkjøp for 75.000 kroner.

10. november 2014 opprettet han Twocards Business kredittkort. Han brukte kvinnen sin id. I perioden november 2014 til juni 2015 betalte han varer og tjenester for 50.000 kroner.

Samme dag, 10. november, klarte han å opprette ytterligere ett Twocards Business kredittkort med den sammen legitimasjonen til kvinnen. I perioden november 2014 til juni 2015 brukte han kortet for til sammen 50.000 kroner.

13. november 2014 forledet han Gjensidige bank til å utbetale forbrukslån på 250.000 kroner med kvinnens id.

17. november 2014 forledet han Svea Finans dem til å innvilge 75.000 kroner ved å bruke hennes id. Han fikk urettmessig utbetalt vel 74.000 kroner.

Samme dag, 17.november, forledet han Scandiabanken til å opprette et kundeengasjement på til sammen 320.000 kroner. Han fikk dette ved å bruke en hennes id. Fra 17. november 2014 til august 2015 brukte han kortet urettmessig for 300.000 kroner.

Han var ikke ferdig, for 17. november forledet han BB Fiinans til å utbetale et lån på 150.000 kroner. Også denne gangen brukte han en hennes id.

24. desember 2014 opprettet han et Mastercard kredittkort med hennes id. I perioden januar-juli 2015 tok han ut 80.000 kroner på dette kortet.

8. mars 2015 fikk han innvilget et lån hos Komplett bank på 317.000 kroner, med hennes id.

I april 2015 forledet han Ekspress bank til å opprette et lån på 20.000 kroner, med denne kvinners id. Omtrent samtidig forledet han Nordax Bank til å innvilge et lån på 301.000 kroner. Han brukte legitimasjonen til den samme kvinnen.

I juli 2015 forledet han Dnb Bank til å opprette et Creco lån på 60.000 kroner. For å få dette til brukte han legitimasjonen til en ny kvinne.

I juli 2015 forledet han Dnb Bank til å opprette Bm card kredittkort og fikk urettmessig innvilget et lån på 45.000 kroner. Også denne gangen brukte han den nye kvinnens id.

I juni 2016 bodde han på hotell i Trondheim og skal ha dratt uten å betale regningen på 14.000 kroner.

Han skal ha forsøkt å lure Nav ved å forfalske en husleiekontrakt, men Nav fattet mistanke om at den var fiktiv og han lykkes ikke.

1. februar 2016 forsøkte han å bestille varer i en tredje kvinners navn. Han bestilte varer for 8.000 kroner hos Komplett, men forsøket mislykkes da leveringsadressen ikke samsvarte med registrert adresse hos folkeregisteret.

Til slutt er han han siktet for å ha stjålet et tv og en vaskemaskin fra kvinnen i Trondheim som han bestilte varer hos Komplett for 8.000 kroner.

Administrator i saken er Kristian Fredheim i Trondenes tingrett.