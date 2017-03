Tirsdag møtte ordfører Siv Aasvik og varaordfører Kurt Jenssen ansatte ved Lerøy Seafoods. Etter møtet var budskapet klart og entydig.

– Vi har hatt en god prat. Vi gir oss ikke. Vi vant kampen om arbeidsplassene i fjor, og denne kampen skal vi også vinne, sier Aasvik.

Store ringvirkninger for Melbu

Forrige uke ble det kjent at fiskeriminister Per Sandberg vil fjerne pliktsystemet. Og med det står derfor arbeidsplassene på Melbu igjen på spill.

– Jeg er imponert over de ansatte som står i dette. De opplever mye usikkerhet, men de står på. Nå må de få muligheten til å få utvikle arbeidsplassen sin videre. De brenner for fabrikken, sier Aasvik.

– For det første vil alt vil jeg si at dette er et slag i trynet, det som foreslås. Hvis forslaget går gjennom vil det ha mye å si for oss. I sesongen vil vi ha nok fisk, men ikke hele året. Vi ser veldig mørkt på meldingen. Det vil ikke skapes sikkerhet til oss som skal leve av det, sier tillitsvalgt ved Lerøy Seafoods, Svein Are Rasch.

I tillegg påpeker han at en slik hendelse vil påvirke hele samfunnet.

– Vi er ute blant folk og hører alle ringvirkningene som ville komme til Melbu. Vi ser for oss at det blir kroken på døra. Og at det vil gå utover de som driver vedlikehold, leveranse og mye mer på fabrikken. Vi vet at det er en kamp som folk støtter oss i. Vi tok kampen i fjor, og vi tar den i år også.

Seks millioner i skatt

Hovedtillitsvalgt Nina Hansen sier at de fikk positive signaler i fjor da Lerøy kjøpte Norway Seafoods.

– Vi var lykkelig da Lerøy tok over fabrikken, og sa at de ville satse på oss. Fabrikken gir verdiskapning i samfunnet - rørleggere, elektrikere og så videre.

De er bekrymret for at det kan føre til fraflytting.

Aasvik understreker hvor viktig dette er for Hadsel.

– Vi har per i dag seks millioner i rene skatteinntekter fra cirka 120 ansatte på Melbu årlig. Så kommer de lengre konsekvensene i tillegg dersom de ikke får seg jobb og deretter flytter. Da er den virkelige krisen. Ringvirkningen av at for eksempel 50 flytter vil kunne gi en selvforsterkenede effekt. Og da har vi ikke begynt å regne på små og mellomstore bedrifter som vil måtte nedskalere.

Skal invitere politikere

Kurt Jenssen mener at der er merkelig at man velger en omgang etter kampen i fjor.

– Nå er fryktelig viktig at politiske partier ser sin besøkelsestid, sier Aasvik.

De skal invitere næringskomiteen og førstekandidater i Nordland til Hadsel for å gi informasjon og lage et opplegg som forklarer situasjonen.

– Det er viktig for Nordland og Vesterålen.

– Vi bor og lever i Hadsel, hvor Trollfjorden er, og vi har ikke tenkt å tape det slaget, sier Aasvik.