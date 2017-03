Dukken Kyrre ranet for andre gang

– Stakkars mann, han har vært gjennom mye, sier Rolf Ivan Iversen som eier og driver Trykkmann Skilt og Design.

Da han kom på jobb tirsdag morgen sto Kyrre der i buksa, uten den ene armen, uten jakken og uten capsen.

– Vi er jo ikke sinte for dette, det er jo egentlig mest morsomt og litt trist. Vi syns jo synd på Kyrre som må stå uten klær. Vi skal imidlertid ta godt vare på han og han får nok nye klær, sier Iversen.

På video

Iversen sier han ikke kommer til å politianmelde hendelsen, men at han kommer til å gå gjennom overvåkningsvideoen.

– Den som har gjort dette har skal ikke få noe trøbbel, men vi kommer til å se gjennom overvåkningsvideoen. Om noen har dårlig samvittighet, kan de gjerne komme inn med jakken, armen og capsen, sier Iversen.

I tillegg til å ha tatt med seg klærne, har vedkommende også latet vannet ved siden av dukken, som for å markere at vedkommende har vært der.

Dette er imidlertid ikke første gangen klærne til Kyrre har blitt borte.

– Sist gang det skjedde kom det en mann tuslende inn her etter noen dager med jakka. Han hadde gått hjem fra fest, gatelysene var slukket og det var mørkt. Han hadde tatt jakka for å unngå å bli påkjørt på tur hjem og leverte jakka tilbake etterpå. Om så har skjedd igjen, er det bare å komme innom, sier Iversen og ler.

Rundt tusenlappen

Klærne som er tatt koster omlag tusenlappen. Men for Iversen er det ikke prisen som svir.

– Jakken har jo stått ute ei stund i all slags vær. Den er falmet av sol og vind over tid etter å ha stått ute døgnet rundt. Om noen trenger en jakke så mye, kan de heller bare stikke innom oss så skal vi se hva vi får til, sier Iversen.

Politiutrykning

Dukken Kyrre fikk navnet sitt etter Stormen Kyrre. Den tok nemlig tak i dukken og sendte den avgårde. Det fikk også en politipatrulje til å kjøre bortom for å sjekke det de trodde var en mann som hadde blitt tatt av vinden, bare for å finne ut at det var dukken Kyrre og ikke mannen Kyrre som hadde blitt tatt av stormen Kyrre.