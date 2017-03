– Skjønner at det er tungt og vanskelig for mange

– Vi har nå prosesser i gang over hele oppvekstsektoren for å ivareta fristen for nedskjæring i forhold til styringsdokumentet. Reduksjonene skal gjøres gjeldende fra 1. august i år. Prosessene er nå i gang på alle skolene i kommunen, sier Lappegard.

Bakgrunnen for kuttene er at kommunestyret i Hadsel besluttet å ta ned drifta med 36 millioner kroner og det nye styringsdokumentet for skolene i Hadsel, som blant annet innebærer å flytte ungdomsskoleelevene fra Sandnes til Stokmarknes skole fra skoleåret 2017/2018.

- Stokmarknes skole er ikke et synkende skip Strønstad, Stokmarknes, Sandnes og Melbu skole gjør alle en ekstra innsats utover det obligatoriske for å utvikle elevene. Styrking av ferdigheter innen lesing, skriving og matte er mye av satsingsområdene.

VOL har fått flere tips om at lærere på Sandnes som har vært aktive motstandere av flyttingen fra Sandnes nå har fått varsel om at de vil bli flyttet over til andre skoler i kommunen. Disse ryktene går også sin seiersgang på sosiale medier og går ut på en påstått lojalitetsavtale mellom ansatte og kommunen.

– Er det noe hold i disse ryktene? Blir folk sagt opp på grunn av brudd på en lojalitetsavtale?

– De kan jeg kategorisk avkrefte. Den prosessen vi er igjennom nå er på alle skoler i kommunen. De vedtakene vi gjør nå skal gjøres i samarbeid og drøftinger med de tillitsvalgte, sier Lappegard og understreker.

– Påstander om noen gjengjeldelse er helt og holdent usanne. Det ville vært helt feil å trekke noe slikt inn i den prosessen vi nå er inne i, sier han.

Lappegard sier han ikke vil gå nærmere inn på detaljene i prosessen, da dette er personalmessige forhold og følgelig unntatt offentlighet. Han bekrefter imidlertid at det dreier seg om 20 årsverk totalt som skal kuttes innen 1. august i år.

Hadselordfører Siv Aasvik om montessori-planer på Sandnes: - Det har ikke vært aktuelt å overlate driften til private eiere Siv Aasvik sier det foreløpig er det uaktuelt å overlate driften til private.)

Han er usikker når de vil være i mål.

– Det er vanskelig å sette noen endelig dato, siden vi er midt inne i prosessen. Det jeg kan si er at det går fremover og at vi jobber hardt for å få fremdrift i prosessen.

– Hvordan går dere frem når dere skal kutte? Hvilke kriterier velger dere ut fra?

– Nå er jeg litt inne på det som hører inn under det interne personalmessige området, men det jeg kan si på generelt grunnlag er at vi først ser på midlertidige stillinger og muligheter for omplassering. Så ser vi også på de kompetansebehovene for neste skoleår. Vi må også se på de spesielle behovene elevene har. Så det er mange ting vi må og skal ta hensyn til i prosessen, sier Lappegard som også har forståelse for at dette er vanskelig for de det rammer.

– For de som konfronteres med situasjonen, forstår jeg at det er vanskelig og at det er tungt å forholde seg til dette, sier han.