Fikk nye instrumenter

- Hipp hurra. Vi har fått svar fra Skrettingfondet, jubler Stokmarknes skolekorps.

Stor pågang

Skretting har tildelt det ferske korpset 17.500 kroner. 14.500 kroner skal gå til instrumenter, mens resten dekker et trommekurs for slagverkerne.

- Det er kjempekjempebra, sier Jenny Danenbarger, sekretær i styret til Stokmarknes skolekorps.

- Vi har så mange som har lyst å spille med oss, det er kjempepositivt. Vi har litt for få instrumenter, derfor er det er flere som nå venter på å få begynne.

Som kjent har korpset satt igang kronerulling slik at alle som vil spille kan få låne instrumenter. Brev vil snart sendes ut til lokale bedrifter.

Slagverkerne har allerede hatt en dag på trommekurs slik at de kan stille med trommemarsj på 17.mai.

Fløyte på vei nordover

Korpset, som lå nede i åtte år, ble gjenoppstartet for et år siden. De har allerede kjøpt inn tuba og piccolofløyter er på vei i posten nå.

- Vi trenger også klarinett, kornett og to tromboner. Det er usikkert hvilke instrumenter vi vil kjøpe inn først.

Skolekorpset ønsker å prøve seg på et aspirantkurs. De fleste musikere er aspiranter først, der de øver på samspill. Når de har trent seg på samspill, noter og opplever mestring så får de begynne i korpset og være med på alt.

Trenger flere uniformer

Til sommeren skal korpset, sammen med Melbu skolekorps, arrangere skolekorpsstevne. Det er det eneste i sitt slag som arrangeres i nord-norge i år.

- En av de fine tingene med korps er at alle er like viktig i samspillet. Korps er et utrolig fint supplement til idretten. Målet er at barna er med på begge deler.

I tillegg til instrumenter skorter det også på uniformer, og korpset har blant annet søkt om midler til det også.

- Vi har ikke hatt aktivitet i åtte år, og jobber for å stable økonomien på plass. Et korps skal ha uniformer og se ordentlig ut. Vi har noen nye uniformer, men vi trenger flere.